Украинские полярники показали редкую белую радугу: как она возникает (фото)

Белая радуга / © Национальный антарктический научный центр

Реклама

Украинские полярники показали редкое атмосферное явление — белую радугу, которую иногда можно наблюдать в природе. Из-за особенностей образования такое явление также называют туманной радугой, ведь оно возникает, когда солнечный свет подсвечивает тонкий туман, состоящий из микрокапель воды.

Соответствующие фото обнародовал Национальный антарктический научный центр.

Как отмечают специалисты, цвет радуги зависит от размера капель воды в воздухе. В больших каплях свет разлагается на отдельные цвета спектра — поэтому мы видим привычную разноцветную дугу.

Реклама

Зато в случае очень мелких капель световые лучи начинают смешиваться из-за сильной дифракции. В результате цвета теряют насыщенность и радуга выглядит почти белой. Иногда на ее краях все же можно заметить слабые оттенки: сверху — оранжевый, снизу — фиолетовый.

Белая радуга / © Национальный антарктический научный центр

Белая радуга / © Национальный антарктический научный центр

Белая радуга / © Национальный антарктический научный центр

Белая радуга / © Национальный антарктический научный центр

Белая радуга / © Национальный антарктический научный центр

Напомним, ранее украинские ученые зафиксировали на видео не только поведение китов, но и интересное метеорологическое явление — гало.