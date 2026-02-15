Украинские полярники посетили "королевский" гость: кого заметили возле "Вернадского"

Королевский пингвин / © Національний антарктичний центр

Украинские полярники со станции Академик Вернадский во время полевых работ неожиданно встретили королевского пингвина — вид, не обитающий в этом районе Антарктики.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Обычно королевские пингвины живут на субантарктических островах, а ближайшая к станции колония расположена примерно в 2 тысячах километров.

Необычную находку зафиксировали на острове Бут, где гнездятся три "местных" для региона вида пингвинов. Именно для учета птенцов биологи и прибыли на остров.

"Увидеть королевского пингвина помог случай. Мы планировали высадиться в одном месте, но из-за ледовой ситуации пришлось причаливать с другой стороны острова - и именно там был этот красавец. Таким образом мы "перевыполнили план" и увидели сразу четыре вида пингвинов вместо трех", - рассказала биология 30-й экспедиции.

У Антарктида обитает пять видов пингвинов, и королевские — вторые по размеру среди них: их рост составляет около метра, а вес — до 18 килограммов. Этот вид считают одним из самых ярких из-за оранжевой окраски на щеках, шее и клюве.

В отличие от пингвинов, постоянно проживающих вблизи Вернадского, королевские не строят гнезд из камней. Они откладывают только одно яйцо и высиживают на лапах, прикрывая специальной складкой кожи.

Ранее украинские полярники в Антарктике сняли на фото неожиданную гостью — египетскую цаплю. Обычно эта птица предпочитает тропики и субтропики, а также некоторые территории умеренных широт.