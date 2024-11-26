Украинские полярники рассказали о необычном бейби-буме на острове Галиндез

На острове Галиндез биолог Свитозар Давиденко, член 29-й Украинской антарктической экспедиции, зафиксировал уже около 4 тысяч субантарктических пингвинов. Ежегодно их количество растет, и птицы все чаще занимают окрестности станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что около 900 гнезд уже имеют яйца – в основном по два. Пингвины, чередуясь, высиживают их: пока одна из птиц кормится в океане, другая охраняет яйцо. Через 34-36 дней после начала гнездования ожидается вылупление птенцов, ориентировочно до середины декабря.

Субарктические пингвины. Иллюстративное фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктические пингвины. Иллюстративное фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктические пингвины. Иллюстративное фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктические пингвины. Иллюстративное фото: facebook.com/AntarcticCenter

В отличие от субантарктических пингвинов, королевские и императорские птицы не поселяются в этом регионе, хотя иногда и посещают станцию.

Субарктические пингвины. Иллюстративное фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктические пингвины. Иллюстративное фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктические пингвины. Иллюстративное фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктические пингвины.

"Напоминаем, что украинские ученые проводят наблюдение за пингвинами и другими птицами в контексте изменения климата. Миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из бесспорных доказательств потепления в Антарктике", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые NASA обнаружили туннели для ядерных ракет, спрятанные под ледовым щитом Гренландии.

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