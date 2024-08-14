Украинские военные на фронте используют собак-роботов: что они умеют

Украинские военные начали использовать роботизированных собак для разведки на фронте на Донбассе. Эти устройства, производимые британской компанией Brit Alliance, предназначены для проникновения в опасные зоны, где обычные дроны и солдаты могут подвергаться опасности.

Об этом пишет издание Bild.

Роботы, оснащенные камерами и противотепловым камуфляжем, способны обнаруживать мины и другие угрозы в траншеях и строениях.

Известно, что украинская армия уже применяет более 30 роботов BAD.2, которые могут развивать скорость до 15 км/ч и действовать в радиусе до 3,5 км от оператора. Их батареи обеспечивают до пяти часов работы. Эти роботы стали ответом на увеличившиеся потери от российских дронов, и их использование призвано повысить безопасность украинских солдат.

Напомним, в США, робот-собака получил три пули из винтовки, помогая полицейским обезвредить преступника. 30-летний Джастин Модейра угрожал матери ножом. Прибывшие на место происшествия патрульные смогли забаррикадироваться в комнате вместе с женщинами, а подозреваемый остался в другой части дома.

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