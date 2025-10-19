Украинский фермер показал, как создать эко-жилье (фото, видео)

Украинец создает автономный эко-дом в сердце Карпат / © скрин с видео

Украинец из Закарпатья строит экологическую глиняную хижину посреди Карпат, используя солнечные батареи для обогрева и электроснабжения. Мужчина документирует процесс в своем блоге в TikTok, вызывая интерес тысяч людей.

Об этом пишет Фокус.

Марк, который называет себя свободным фермером, выбрал отдаленное карпатское поселение для строительства собственного жилья. Он расчищает территорию, обустраивает быт и ведет всю работу собственноручно, подробно фиксируя каждый этап в видео для TikTok.

В качестве материалов для хижины мужчина выбирает природные компоненты: глину, сено, воду и деревянные колья. Этот подход позволяет создать максимально экологическое жилье, которое гармонично вписывается в лесной ландшафт Карпат.

Особенностью дома является использование солнечных панелей, установленных на крыше. Они обеспечивают энергией бытовые нужды и обогрев хижины, что делает жилье автономным и экологически безопасным.

Марк рассказывает, что уже более десяти лет работает над этим проектом, постепенно улучшая конструкцию и совершенствуя технологию. В своих видео он демонстрирует, как готовит специальное сено для штукатурки и другие этапы строительства, отвечая на многочисленные вопросы подписчиков о внутреннем обустройстве.

Такая инициатива не только позволяет автору реализовать собственную мечту об автономном жилье, но и вдохновляет тысячи людей на создание экологического пространства для жизни.

