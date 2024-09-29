Украинский "колибри": странное существо с длиннющим хоботом все чаще можно увидеть в нашей стране

Бабочка языкан обыкновенный действительно похожа на колибри из-за своих размеров и способности зависать в воздухе.

В последнее время в Украине все чаще можно увидеть рядом с цветущими растениями блестящее маленькое создание, которое быстро летает от цветка к цветку, как миниатюрный вертолет. Существо очень быстро перемещается и может зависать в воздухе, из-за чего его по ошибке принимают за колибри.

Об этом рассказали биологи Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща".

Языкан может зависать в воздухе, как вертолет

Однако в Украине всем известные птички колибри не живут. Они эндемики Америки и не встречаются в Европе. А существо, о котором рассказывают биологи, это удивительная бабочка.

"Знакомьтесь: Языкан Обычный (Macroglossum stellatarum), на английском — hummingbird hawk-moth (с английского переводится как колибри). Это бабочка из семейства бражниковых (Sphingidae), которая благодаря своим особенностям и поведению заслужила в народе название "украинский колибри". Действительно, сходство поражает", – объяснили в "Цуманской пуще".

Свое название языкан получил благодаря длинному хоботку, напоминающему язык. Именно с помощью этого хоботка он питается цветочным нектаром, а длина хоботка позволяет добраться до "лакомства" даже в самых глубоких цветках. Хоботок насекомого даже может быть длиннее его тела, что делает его настоящим мастером в добывании пищи.

Языкан питается с помощью хоботка, который длиннее его тела

Удивительные особенности языкана обыкновенного

Языкан – это "скоростной самолет среди насекомых". Биологи отмечают, что он способен развивать скорость до 80 км/ч, а количество взмахов его крыльев составляет до 85 в секунду. Такая скорость и маневренность помогают питаться в полете и не цепляться за цветок лапками, а также избегать нежелательных встреч с хищниками.

Эту странную бабочку можно увидеть не только днем. Она является настоящим "ночным охотником" и часто летает в сумерках или даже ночью. Это связано с тем, что многие цветы, которыми она питается, раскрываются именно в это время. Особенно привлекают языкана петунии, сирень, шалфей, лаванда, мята и другие цветы с сильным ароматом.

Языкан имеет отличное зрение и способен различать цвета. Это помогает ему находить цветы с большей концентрацией нектара.

По своим размерам и окрасу языкан напоминает маленькую птичку. / Фото: twitter.com

Почему языкана путают с колибри

Хотя колибри чуть больше языкана, его размеры легко могут ввести в заблуждение неопытного наблюдателя за живой природой. Итак, языкан действительно по размеру и окрасу напоминает мелкую птичку.

"Передние крылья у него коричневые, с черными волнистыми линиями поперек, тогда как задние крылья оранжевые с черным краем. Брюшко достаточно широкое, с веерообразным хвостом со щетинками на конце. Размах крыльев составляет 38-50 мм, длина тела 20-30 мм", – рассказали биологи.

К тому же языкан является мастером зависания в воздухе, и так же как и колибри питается нектаром цветов, что увеличивает сходство.

"Хотя языкан обыкновенный и не является колибри, он, без сомнения, заслуживает внимания. Эта необычная бабочка является ярким примером адаптации к окружающей среде и демонстрирует удивительные возможности насекомых", — подытожили сотрудники Киверцовского природного парка.

Бражник язык обыкновенный



Macroglossum stellatarum pic.twitter.com/Py9PtSJyIJ – Životinja Apokalipsa (@Zverovski) September 26, 2022

Напомним, Германию атакуют насекомые-чужаки с берегов Средиземного моря. Они перегрызают кабели и уничтожают заборы.

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