Уинстон Черчилль / © Associated Press

Реклама

Юрий Будяк — выдающаяся и малоизвестная фигура Полтавщины, чья биография поражает своей разносторонностью. Больше всего он вошел в историю благодаря героическому поступку, который, вероятно, повлиял на ход мировых событий. Именно украинец спас жизнь молодому Уинстону Черчиллю — будущему премьер-министру Великобритании.

Об этом пишет СОДЕРЖАНИЕ.

Он был воином, педагогом, писателем, а его жизнь полна приключений и загадок. Этот эпизод из биографии украинца до сих пор остается малоизвестным широким массам, хотя имеет потенциал стать символом неожиданных связей между Украиной и глобальной историей.

Реклама

От поэта-мореплавателя до участника мировой истории

В 17 лет Юрий Будяк дебютировал как поэт, а потом стал мореплавателем. Однако настоящий переломный момент наступил, когда юношеская жажда приключений привела его на войну в Южной Африке. Он присоединился к бурскому ополчению, воевавшему против британской армии, и даже возглавил небольшое подразделение.

Именно во время этой войны произошло событие, определившее судьбу не только Будяка, но и Уинстона Черчилля.

«Гуманизм в такой войне противопоказан. Но иногда он просыпался во мне, и я спасал некоторых от смерти, пленял», — вспоминал Будяк. Этот поступок был обусловлен уважением Юрия к журналистам, ведь он любил писать.

Впоследствии Будяк сам оказался в английском плену. Однако на этот раз Черчилль вступился за него, пригласив в Лондон. Отец Уинстона даже предложил Будяку обучение в Оксфордском университете в благодарность за спасение сына. Однако Юрий отказался, выбрав кругосветку.

Реклама

Юрий Будяк / © Змист

Борьба за Украину и советские репрессии

После падения царской власти в Российской империи и начала Украинской революции Юрий Будяк активно включился в украинское движение. Он работал в правительстве Украинской Центральной Рады, а затем — в белоцерковской «Просвите». Будяк был соорганизатором украинской гимназии в Белой Церкви и участвовал в создании корпуса Запорожской Сечи им. Семена Палия. За это его дважды арестовывали советские власти: в 1920-х годах чекисты держали его два месяца в тюрьме, а в 1922-1924 годах обвиняли в организации встречи Симона Петлюри. Хотя тогда его оправдали.

Литературное наследие и семейная тайна

В 1920-х годах Юрий Будяк присоединился к литературному кружку "Плуг". При жизни он издал ряд произведений. В частности, «Дикие люди: где и как они живут», а также поэтические сборники «Невольница-украинка» и «На полях жизни». Его детский сборник «Храбрые музыки» вышел уже после смерти, в 1962 году. Произведениям Будяка присущи «яркие краски», сатирический взгляд на жизнь и протест против угнетения украинского народа.

Особенно популярны они были среди детей. Докия Гуменна так писала о его творчестве: «Будяк был педагогом, но величайший талант имел повествовательный… когда же слушаешь его рассказ, то все оживает, становится перед глазами».

О личной жизни писателя известно немногое. В 1924 году он переехал в Киев, работал библиотекарем, воспитывал сына после развода и писал для него книги. Второй раз женился на Раисе Кондратенко.

Реклама

Интересно, что о своем знакомстве и спасении Уинстона Черчилля, который впоследствии стал выдающимся английским политиком, Будяк почти никому не рассказывал. Даже ближайшим родственникам. Юрий Будяк был приговорен по сфабрикованным обвинениям в «контрреволюции» к пяти годам лагерей.

Последние годы жизни

После пяти лет каторги Юрий Будяк вернулся в Киев. Его жизнь оборвалась во время германской оккупации 28 сентября 1943 года. Он умер от истощения организма, вызванного годами заключения и постоянным недоеданием. Лишь в 1945 году, уже после его смерти, Уинстон Черчилль, как премьер-министр Великобритании, прибыл на Ялтинскую конференцию — человек, которому он подарил когда-то шанс на жизнь.

Напомним, праправнук Уинстона Черчилля, Александр Черчилль , присутствовал на службе благодарности в Вестминстерском аббатстве.