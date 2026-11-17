Туристы похитили и разбили золотую статую Иисуса Христа

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Полиция расследует действия двух туристов, которые разбили золотую статую Иисуса Христа, украденную из одного из храмов Литвы. Двоих мужчин, которых считают туристами из Великобритании, подозревают в похищении скульптуры из построенного в XV веке костела — Санктуария Божьего Милосердия — в прошлую среду.

Об этом пишет Independent.

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В Вильнюсе туристы украли из костела и разбили позолоченную статую Иисуса Христа

Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда золотая фигура Иисуса Христа разлетается вдребезги на брусчатке Старого города в Вильнюсе.

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На видео видно, как мужчина, смеясь, поднимает статую, показывая ее своему другу и, спотыкаясь, теряет равновесие. В этот момент у статуи отламываются руки.

Власти еще не подтвердили гражданство подозреваемых, но на кадрах слышно, как один из них, пока другой снимает все на телефон, говорит с английским акцентом:

«Listen … listen … praise the lord!» — «Слушайте… слушайте… слава Господу!»

Сразу после этого оба бегут с места инцидента, бросив разбитую на куски статую прямо на земле.

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Настоятель костела Элиас Анатолиус Маркаускас опубликовал это видео в сети и призвал помочь установить личности обоих причастных мужчин.

В костеле Санктуария Божьего Милосердия в Вильнюсе хранится написанный в 1934 году оригинал образа Божьего Милосердия кисти Евгениуша Казимировского. Обломки разбитой статуи положили под местом, где статуя Иисуса висела раньше.

Сейчас устанавливается размер причиненного ущерба. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литовской Республики.

Одного из подозреваемых в разрушении статуи правоохранители идентифицировали 14 ноября. Мужчину допросили и составили протокол о подозрении.

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Инциденты: последние новости

Напомним, 32-летняя художница Акиане Крамарик рассказала о своем опыте видений, начавшихся еще в детстве. По словам женщины, в 1999 году она таинственно исчезла из своего дома в Миссури на семь часов — пока полиция и родные искали ее, она якобы перенеслась в духовный мир, где «встретила Иисуса» и увидела «Божью мастерскую» с планетами и туманностями.

Позже, в возрасте восьми лет, живя в Айдахо, девочка почувствовала призвание изобразить увиденный образ. После месяцев поисков в их дверям постучался высокий плотник, чьи черты лица и телосложение напоминали образ из видений, что позволило ей создать портрет Иисуса под названием «Князь мира». Крамарик утверждает, что и дальше видит яркие сны и видения — в частности, во время работы над обновленной версией этой картины в 2017 году, а свою миссию видит в том, чтобы «быть мостом между небом и Землей».

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