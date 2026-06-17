Укрытие за картиной: в сельском доме нашли клад на 3,5 млн долларов

Нотариус случайно нашел уникальную коллекцию древних монет, спрятанную в стене. / © Associated Press

Реклама

Во Франции после смерти владельца в 2024 году нотариус обнаружил в сельском доме масштабную коллекцию из более чем 1000 древних золотых монет . Это уникальное сокровище, которое годами хранилось в тайной нише в стене, недавно успешно продали на парижском аукционе за рекордную сумму в 3,5 млн долларов.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Тайник по картине и владелец клада

Масштабная коллекция принадлежала Полу Нарсу, который вел спокойную жизнь в небольшой деревне на юго-западе Франции. Лишь несколько знакомых знали о его увлечении нумизматикой, поэтому настоящие размеры клада оставались большой тайной. Приблизительно за один год до своей смерти мужчина переехал в дом престарелых, а местный нотариус получил задание осмотреть пустое жилье.

Реклама

Во время осмотра амбара специалист заглянул за картину и обнаружил специально оборудованное скрытое пространство. Внутри лежали аккуратно разложенные ценности, среди которых было 10 свертков по 172 золотые монеты номиналом 20 франков. У экспертов до сих пор нет четкого объяснения, почему владелец выбрал именно такое необычное место для надежного хранения своего золота.

Историческая ценность и успешный аукцион

По словам специалиста Тьерри Парси, найденная коллекция охватывает более 2000 лет мировой монетной истории. Старейшие экземпляры датируются временами Македонского царства и были отчеканены между 336 и 323 годами до нашей эры. Наряду с этими древними артефактами старше 2300 лет нашлись почти полные наборы французских королевских монет времен Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI.

Эта коллекция отличается своей структурированностью, ведь она логическая хронологическая последовательность, а не случайное скопление денег. Когда клад выставили на аукционе в Париже, первоначальные ожидания организаторов составляли около 2 миллионов евро, что составляет 2,43 миллиона долларов. Однако финальный результат превзошел все прогнозы, и лоты ушли с молотка за более чем 3 миллиона евро, или 3,48 миллиона долларов.

Напомним, водитель грузовика обнаружил уникальное золотое кольцо старше 1 700 лет. Находка оказалась массивным римским перстнем с драгоценным камнем, на котором мастерски выгравирована богиня победы Виктория, управляющая двухколесной колесницей.

Реклама

Новости партнеров