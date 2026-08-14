Укус паука едва не убил мужчину: он впал в кому, а врачи готовились ампутировать ему руку

Паук / © unsplash.com

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В Великобритании 61-летний мужчина оказался на грани смерти после укуса паука. Из-за стремительного распространения инфекции Питер Мерфи перенёс четыре операции и провёл четыре дня в медикаментозной коме, а врачи предупреждали, что ему может потребоваться ампутация руки.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Инцидент произошел в октябре 2022 года в британском Менсфилде. Питер Мерфи заметил на своей кровати необычного паука. Он осторожно взял его и вынес на улицу, однако уже на следующий день почувствовал боль и дискомфорт в правом запястье. Вскоре рука покраснела и сильно опухла.

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В течение нескольких последующих дней самочувствие мужчины стремительно ухудшалось. В конце концов ему стало трудно говорить, поэтому британца срочно доставили в больницу. Мерфи рассказывал, что врачей особенно беспокоило то, насколько быстро распространялась инфекция.

Перед операцией врачи предупредили жену Питера Тони, что в случае, если инфекцию не удастся остановить, мужу, вероятно, придется ампутировать руку. Сам Мерфи в тот момент опасался, что вообще не выживет.

«Я повернулся к Тони, едва улыбнулся и сказал: „Не думаю, что переживу это. Это может быть прощанием“», — вспоминал мужчина.

Мерфи ввели в медикаментозную кому, в которой он находился четыре дня. За время лечения британец перенес четыре операции. Врачи диагностировали у него некротический фасциит — опасную бактериальную инфекцию, которая быстро поражает мягкие ткани. Кроме того, у пациента развились тяжелый целлюлит и сепсис.

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В то же время точно установить вид паука, после контакта с которым возникли проблемы со здоровьем, не удалось. По описанию Мерфи, паук имел «прозрачное скелетное тело и красные глаза».

После четырёх дней в коме мужчину ждал длительный период восстановления. Ему сделали пересадку кожи и назначили физиотерапию, чтобы восстановить подвижность руки и пальцев.

В то же время этот период стал для семьи Мерфи особенно тяжелым и из-за других трагедий. За неделю до его госпитализации скончался брат мужа. Уже во время лечения Питер узнал, что в ту же больницу попала его сестра — её палата находилась этажом выше. Незадолго до её смерти Мерфи удалось в последний раз увидеться с ней.

После пережитого Питер вместе с женой решили изменить образ жизни. Супруги пересмотрели свой рацион, а в начале 2025 года присоединились к программе Slimming World. Впоследствии они также начали регулярно играть в бадминтон. Сейчас, по словам Мерфи, он полностью восстановился. Также исчезли симптомы, которые раньше беспокоили его после набора веса.

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