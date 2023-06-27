Укус пчелы крупным планом: исследователь ошарашил, как работает жало (видео)

Исследователь показал детализированный укус пчелы.

В видео, опубликованном на YouTube Джоном Перри, создающим информационные клипы в своей серии Stated Clearly, видно, что происходит после того, как жало насекомого вонзается в плоть и высвобождает яд, который "уничтожает человеческие клетки".

Ролик был снят с помощью электронного микроскопа.

Автор объяснил, что только самки пчел могут ужалить человека. Она быстро умирает, но не раньше, чем нанесет своей жертве значительный ущерб.

На графике показана "удивительно сложная структура жала", содержащая стабилизационный стержень посередине, похожий на меч, и два зазубренных лезвия. Эти лезвия двигаются вперед и назад, впрыскивая яд все глубже и глубже.

Жало пчелы / Фото: скриншот с видео

Чем дольше жало остается в коже, тем больше выделяется яд, и процесс может длиться до минуты.

"Даже когда жало отсоединено, мышцы, похожие на зомби, продолжают копать и вводить яд", – объясняет Перри.

В то время как большинство ужаленных испытывают боль и отек, обычно проходящие в течение нескольких часов, у небольшого количества людей возникает смертельная аллергия на пчелиный яд, известный как мелитин.

Напомним, ученые назвали неожиданный фактор, заставляющий нас стареть раньше.

Читайте также: