Укусы за шею, вырванный зуб и кровь: в самолете произошла адская драка

Во время полета из Турции в Великобританию произошла кровавая потасовка.

Об этом пишет Daily Star.

На борту самолета Jet2, следовавшего из Анталии в Лидс, двое мужчин выясняли отношения. В результате один получил укус за шею, а другой остался без зуба – кровь была повсюду.

Это был настоящий "полет в ад" и ошарашенные пассажиры стали свидетелями безумных вещей, которые произошли 6 декабря. Один из пассажиров рассказал, что мужчины сидели рядом и были "в состоянии алкогольного опьянения", прежде чем внезапно начали драться.

Очевидец сказал: "Парень на крайнем сиденье встал и сказал: "Отвали, ты мне голову проломишь". Он хотел ударить его и выбить ему глаза, но мой напарник остановил его. Было много кулаков, и один из них кусал другого за шею. Дети кричали. Мы занимаемся боксом и привыкли видеть подобные вещи, но это было что-то другое. Это было действительно ужасно и отвратительно. Везде была кровь. Я был травмирован".

Пассажир сказал, что драка началась примерно на 45-й минуте полета и продолжалась около пяти минут, прежде чем они успокоились.

"Один из парней вырвал себе собственный зуб. Мне сказали, что его выбросили где-то в самолете", — продолжил он.

Пилот был вынужден перенаправить самолет в Болгарию, где обоих мужчин вывела полиция.

Из-за этого инцидента, по словам пассажира, самолет был вынужден приземлиться в лондонском аэропорту Станстед в Великобритании и прибыл туда лишь около полуночи. Затем был организован автобус, доставивший путешественников в Лидс.

Представитель Jet2.com прокомментировал: "Мы можем подтвердить, что рейс LS214 из Анталии в Лидс был перенаправлен в аэропорт Софии в пятницу, 6 декабря, чтобы полиция могла высадить двух пассажиров, нарушавших общественный порядок. Как семейная авиакомпания, мы применяем подход нулевой толерантности к такому поведению, и обоим пассажирам было запрещено летать с нами пожизненно".

Напомним, недавно пассажирский самолет экстренно приземлили на Бермудских островах из-за 100 свиней. Рейс задержался более чем на сутки.

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