Улов года: рыбак поймал на удочку щуку-гиганта (видео)
Во время рыбалки возле Утрехта мужчина поймал щуку огромных размеров. Видео уже посмотрели более 33 миллионов раз.
В Нидерландах рыбак недалеко от города Утрехт, во время ожидания поклевки внезапно зафиксировал момент, который впоследствии собрал миллионы просмотров.
Об этом мужчина сообщил в ролике в TikTok.
На 15-секундном ролике видно, как к удочке подплывает небольшая рыбка. В то же время из глубины резко появляется гигантская щука и мгновенно хватает добычу буквально у ног мужчины. Ситуация развернулась настолько стремительно, что сам автор признался: он не верил собственным глазам.
«Эта поклевка была просто сумасшедшей! Невероятно, как эта щука ухватила добычу буквально у меня под ногами», — подписал он свое видео.
Запись, обнародованная в марте этого года, стала чрезвычайно популярной: за короткое время она набрала более 33 миллионов просмотров и осталась в топе обсуждений в соцсети. В комментариях пользователи называют щуку «гигантской», благодарят автора за уникальный кадр и подчеркивают, что подобные моменты редко попадают в кадр.
Впоследствии рыбак выложил еще одно видео, где показал реальные размеры пойманной рыбы. Под постами собрались тысячи отзывов, среди которых:
«Эта щука просто гигантская»;
«Не многие рыболовные видео показывают финал — классный контент, поздравляю»;
«Это было одновременно красиво и жестко»;
«Самая большая щука, которую я когда-либо видел».
Видео с уловом продолжает набирать просмотры и обсуждения.
Напомним, в Норвегии рыбак Маркус Ростад поймал на удочку гигантского атлантического голубого тунца весом около 280 кг. Борьба с рыбой длилась почти три часа, и, по словам мужчины, эмоции от этого дня он запомнит на всю жизнь.