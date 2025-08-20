Ультраправый экстремист сменил пол, чтобы не сидеть в тюрьме с мужчинами

Свен Либих после смены пола

Немецкому ультраправому экстремисту Свену Либиху позволят начать отбывание 18-месячного срока заключения в женской тюрьме после того, как он воспользовался новой правительственной политикой для регистрации смены пола.

Об этом сообщило издание FAZ.

В июле 2023 года он был осужден за несколько правонарушений, включая клевету и подстрекательство к ненависти, а немецкие суды отклонили его последнюю апелляцию в начале этого года.

Однако в этом году Свен Либих сменил пол и попросил наказание в женской тюрьме, чтобы избежать «дискриминации» со стороны заключенных-мужчин.

Для этого он воспользовался реформой, которая должна была бы поддерживать трансгендерных, интерсексуальных и небинарных людей в Германии и упростила процесс изменения имени и пола лица в официальных документах.

Теперь Либих появляется на публике в женской одежде и с усами, а в официальных документах использует двойное имя — Марла-Свеня.

Немецкие чиновники заявили, что решение о его заключении в женскую тюрьму Хемниц в Саксонии было принято на основе его зарегистрированного пола, а не биологического.

Старший прокурор в Саксонии Деннис Чернота уточнил, что по прибытии Либиха опросят, чтобы проверить, уместно ли его помещать среди женщин. Если будет решено, что Либих представляет угрозу для других заключенных или для правопорядка в тюрьме, его могут перевести.

Либиха называют «правым экстремистом», деятельность которого осуществляется по всей стране.

Его фотографировали с повязкой в нацистском стиле, когда он участвовал в протестах, где демонстранты в черном маршировали с красно-белыми и черными флагами.

На нарукавной повязке был написан лозунг «Sicherheits-Abteilung» или SA, что является аббревиатурой нацистских штурмовиков.

