Ультрароскошная бутилированная вода стоит до $10 000 за литр: в чем ее особенность

Fillico Jewelry Water – японская компания, известная тем, что продает одну из самых дорогих бутылированных вод в мире, эксклюзивные лимитированные серии которой стоят до 10 000 долларов за бутылку.

Об этом пишет Oddity Central.

Основанная в 2005 году, компания Fillico Water задалась целью создать продукт полной роскоши, который бы заставил людей тянуться к своим кошелькам и платить неприличные суммы денег, чтобы иметь его. Использование чистейшей минеральной воды в Японии было недостаточно, поэтому они приложили немало усилий к дизайну упаковки. Как-то им это удалось, и сегодня Fillico Jewelry Water является одним из самых востребованных брендов ультрароскошной бутилированной воды в мире, цены на которые превышают 1000 долларов за литр и даже несколько тысяч за лимитированную серию.

Вода Fillico происходит из источника Нунобики, расположенного глубоко в национальном парке Роккоу в Кобе, вдали от любого промышленного или сельскохозяйственного развития. Известная своей чистотой и высоким содержанием минералов, эта родниковая вода естественным образом фильтруется через вулканическую породу, что придает ей очень свежий вкус. Fillico утверждает, что разливает воду в бутылки, используя минимальные технологии обработки, чтобы сберечь ее природный характер.

Но чистоты ювелирной воды компании недостаточно, чтобы оправдать ее смехотворно высокую цену. И именно здесь в игру вступает упаковка. Каждая бутылка воды – это произведение искусства ручной работы, украшенное кристаллами Swarovski, украшенное золотом и декорированное королевскими символами, чтобы по-настоящему сообщить миру, что это далеко не обычная бутилированная вода. Бутылка Fillico Jewelry Water – это символ статуса.

Вода Fillico Jewelry Water

Из-за того, как сложно продавать воду как продукт роскоши, Fillico столкнулась с большим количеством скептицизма в начале, но ее основатели были убеждены, что на рынке есть место для такой воды, и у них была стратегия, как воплотить свое видение в реальность. Через год после основания компании Кристиан Диор представил воду Fillico своим VIP-клиентам, а в 2008 году компания стала официальным спонсором Каннского кинофестиваля. Вскоре бренд стал фаворитом королевских домов во всем мире, а его популярность продолжала расти среди богатых и сильных мира сего.

Поскольку каждая бутылка воды Fillico производится вручную – и чтобы сохранить иллюзию эксклюзивности – производство ограничено лишь 5 000 бутылок в месяц, что помогает удерживать цены на высоком уровне. Сегодня бутылка Fillico Jewelry Water 2-го поколения продается за 999 евро (более 1000 долларов), но бутылки лимитированной серии могут стоить гораздо больше.

Fillico Jewelry Water технически не продает самые дорогие бутылки воды в мире, поскольку компании создали значительно более дорогие одноразовые контейнеры, например, бутылку воды стоимостью 100 000 долларов, но как для бренда, специализирующегося на продаже роскошной воды, будет сложно найти более дорогие альтернативы.

Напомним, что известно о самой дорогой елке в мире и как выглядит украшение за 5,5 миллиона долларов. Ее сделали из невероятного количества монет.

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