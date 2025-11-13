Что происходит, если во время полета в самолете умирает человек: стюардесса откровенно рассказала

Стюардесса рассказала, что происходит, если в самолете кто-то умер / © Associated Press

33-летняя бортпроводница Барбара Бачильери рассказала, что происходит, если во время полета в самолете умирает пассажир.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Стюардесса, родом из Аргентины, рассказала, что именно происходит, когда кто-то умирает во время полета, и о «специальной процедуре», которой придерживается персонал авиакомпании.

«Смерть во время полета — не слишком распространенное явление, но иногда такое случается. Именно поэтому авиакомпании имеют специальную процедуру на такой случай», — рассказала Барбара.

Бортпроводница подчеркнула, что члены экипажа достойно обращаются с умершим.

Она сказала: «Представьте, что вы летите в Рим и подозреваете, что пассажир рядом с вами на самом деле не спит. Вы вызываете стюардессу, и она также считает, что он не спит. „Сначала она оповестит экипаж, который затем оповестит капитана. Тем временем она проверит его жизненные показатели и, вероятно, начнет сердечно-легочную реанимацию. Как только это произойдет, экипаж спросит, есть ли среди пассажиров врач. Если таковой появится, они окажут помощь пассажиру“.

Барбара рассказала, что в большинстве случаев авиакомпании не имеют собственного врача на борту самолета, но «среди пассажиров почти всегда есть медицинский работник».

Она продолжила: «Помните, что официально никто не умирает в самолете, потому что никто не может объявить кого-то умершим, пока мы не приземлимся и врач не подтвердит это».

Стюардесса рассказала, что если пассажир умирает на борту, есть два варианта — капитан обычно либо приземляется в ближайшем аэропорту, либо продолжает полет.

Если безопасность пассажиров на борту под угрозой, экипаж может решить как можно скорее приземлиться в аэропорту.

Но если «все под контролем», они могут решить продолжить полет до конечного пункта назначения.

Умершего человека перенесут в другое место, возможно, в пустой ряд.

Барбара объяснила: «Но если свободных мест нет, умершего пассажира переносят в ту часть самолета, где его не видно».

Стюардесса когда-то летела самолетом, когда кто-то умер, и вспоминает: «Я поняла, как и несколько других пассажиров, что кто-то умер».

Она взяла маску для сна и надела ее на умершего, закрыв только глаза, а затем завернула его в одеяло, чтобы скрыть все.

«Это произошло во время довольно долгого полета, когда большинство пассажиров спали. Только те из нас, кто не спал, поняли, что происходит», — сказала она.

В другом случае Барбара рассказала, как пассажир умер во время трансатлантического рейса.

В самолете не было свободных мест, поэтому экипаж «решил положить тело в камбуз, кухню бортпроводников, накрыв одеялом».

«Рейс продолжился по расписанию, и моя подруга должна была провести несколько часов, держа ногу на теле, чтобы оно не двигалось», — добавила Барбара.

Некоторые самолеты также могут перевозить гробы с усопшими.

Барбара объяснила: «Вместе с багажом часто транспортируют тела в страну происхождения, и на том же рейсе может быть член семьи, который сопровождает их. Некоторые аэропорты, например Амстердамский, имеют морг, где принимают и готовят тела перед отправкой».