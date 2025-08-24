Умер и увидел ад: жизнь врача-скептика кардинально изменилась после реанимации

Врач / © Pixabay

Врач, утверждающий, что умер и вернулся к жизни, рассказал о своем опыте и о том, как все изменилось.

Бывший главный анестезиолог Бейкерсфилдской кардиологической больницы в Калифорнии говорит, что хорошо помнит свой опыт посещения ада и встречи с Богом.

Сердце доктора Раджива Парти остановилось из-за осложнений во время операции по поводу раку простаты в 2008 году, когда ему был 51 год.

Рассказывая о своем опыте на своем канале в YouTube, он сказал: «Я слышал крики боли и мучения. Меня тянуло, как на движущемся тротуаре, к краю горящего каньона. Дым заполнил мои ноздри, а с ним и отвратительный запах горящего тела. Тогда я понял, что нахожусь на краю ада».

Он также утверждает, что голос осудил его за «материалистический» образ жизни.

Раджил Парти / © скриншот с видео

В следующем интервью Парти, считавшем себя индуистом, также признался, что был смущен, когда два библейских ангела, Михаил и Рафаил, провели его через туннель.

Это было до того, как он встретил Бога и посмотрел повторение своей жизни, которая показала все его добрые и плохие поступки и их влияние на людей.

В видео на YouTube-канале Николаса Джона можно увидеть, как автор Джон Берк говорит о силе опыта Парти. Берк сказал: «Раджи является индуистом, но тот же Бог света, тот же обзор жизни, и в другом моменте он позже спрашивает этого Бога света: „Кто ты, Господи?“. Из света выходит человек в мантии с золотым поясом и бородой, и говорит ему: „Я Иисус, твой спаситель“.

Проснувшись живым и здоровым, Парти заявил, что его жизнь изменилась, поскольку он решил оставить пост главного анестезиолога и кардинально сменить карьеру.

Говоря о решении уволиться с работы в видео на своей странице в YouTube, он поделился: «Мои коллеги, когда я сказал им, что хочу уволиться, были в шоке. Но лучше всего я мог объяснить это тем, что мне нужно следовать своему предназначению, своему душевному контракту. Они были в шоке, но мне было безразлично. Я ощущал силу, источник, собственное сердце, которое звало меня, божественное существо, божественный свет, и указания были очень яркими в моем сознании. Что я должен следовать своей дхарме, помогать людям с болезнями души и помогать им трансформироваться, чтобы обрести смысл жизни, заключающийся в мире, любви и радости».

Также Раджив лишился своих автомобилей и роскошной резиденции и написал книгу Dying to Wake Up: A Doctor’s Voyage в Afterlife и Wisdom He Brought Back.

