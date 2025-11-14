Умер самый старый тюлень в неволе: сколько лет было животному (фото)

Реклама

В Великобритании Корнуольский приют морских котиков сообщил о смерти Шебы — одной из самых любимых жительниц, известной среди работников и посетителей как «Королева Приюта». Самка серого тюленя прожила 51 год, став одной из самых старых представительниц своего вида, содержавшихся в неволе.

Об этом пишет NTK.

Шебу спасли еще в 1970-х годах, когда она была совсем маленьким и раненым детенышем. Из-за своего состояния ее не смогли вернуть в океан, и животное осталось в приюте навсегда. Со временем она стала подлинным символом заведения и его живой историей.

За более чем пять десятилетий Шеба стала любимицей сотен сотрудников, волонтеров и посетителей. Ее спокойное поведение, дружелюбный характер и способность устанавливать контакт с людьми сделали его не просто жительницей приюта, а его душой. Она играла важную роль в просветительской деятельности заповедника — помогала рассказывать людям о необходимости охраны морских животных и ответственном уходе за ними.

Куратор приюта Тамара Купер отметила, что смерть Шебы стала большой потерей:

«Она научила многих из нас терпению, сочувствию и ценности долгосрочного ухода за спасенными животными. Трудно представить приют без нее».

Шеба / Фото: Cornish Seal Sanctuary

Продолжительность жизни Шебы значительно превысила среднюю для серых тюленей в дикой природе, где они обычно живут около 25-35 лет. В приюте самка тюленя была оцеплена постоянной заботой, ветеринарной поддержкой и вниманием людей, для которых она стала частью семьи.

В ближайшие недели команда приюта планирует провести специальное мероприятие, посвященное Шебе, чтобы почтить ее жизнь и вклад в сохранение морских жителей.

"Шеба навсегда останется нашей королевой", - добавила Купер. — «Ее история будет еще долго вдохновлять нас».

