Умерла 135-летняя женщина, которую считали самым старым человеком на свете: кем была долгожительница

Женщина родилась в июне 1886 года.
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 16 декабря скончалась 135-летняя женщина, считавшаяся самым старым человеком в мире.
Об этом сообщает nypost.com.
Женщина родилась в "селе долгожителей"
Женщину звали Алимихан Сеити, она родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик округа Кашгар. Именно этот населенный пункт считается "селом старожителей", поскольку там проживают многие пожилые люди в возрасте от 90 лет.
В 1903 году женщина вышла замуж, ее муж скончался в 1976 году. Пара усыновила и воспитала мальчика и девочку. Отмечается, что женщина застала шесть поколений своих родственников.
Женщина умерла в кругу семьи
Родственники женщины сообщили, что Сеити скончалась 16 декабря 2021 года в кругу семьи. Ее опекун Куэрбан Нуэр рассказал, что Сеити перед смертью хорошо чувствовала себя. Она в 10:00 утра выходила на прогулку, в 23:00 наслаждалась музыкой перед сном и подтанцовывала.
Возраст женщины не смогли подтвердить представители Книги рекордов Гиннеса
В 2013 году Сеити возглавила список самых старых жителей Китая, который составил Китайская ассоциация геронтологии и гериатрии. Однако представители Книги рекордов Гиннеса не смогли подтвердить возраст женщины, поскольку для этого не хватало документов.
Поэтому официально считается, что пока самым старым человеком мира была Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 года, однако эти данные сейчас также ставятся под сомнение.
Напомним, в конце ноября на Филиппинах скончалась Франциска Сусано, которой исполнилось 124 года.
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