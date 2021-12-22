Умерла 135-летняя женщина, которую считали самым старым человеком на свете: кем была долгожительница

Женщина родилась в июне 1886 года.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 16 декабря скончалась 135-летняя женщина, считавшаяся самым старым человеком в мире.

Также читайте Была свидетелем трех столетий: на Филиппинах умер самый старый человек на Земле

Об этом сообщает nypost.com.

Женщина родилась в "селе долгожителей"

Женщину звали Алимихан Сеити, она родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик округа Кашгар. Именно этот населенный пункт считается "селом старожителей", поскольку там проживают многие пожилые люди в возрасте от 90 лет.

В 1903 году женщина вышла замуж, ее муж скончался в 1976 году. Пара усыновила и воспитала мальчика и девочку. Отмечается, что женщина застала шесть поколений своих родственников.

Женщина умерла в кругу семьи

Родственники женщины сообщили, что Сеити скончалась 16 декабря 2021 года в кругу семьи. Ее опекун Куэрбан Нуэр рассказал, что Сеити перед смертью хорошо чувствовала себя. Она в 10:00 утра выходила на прогулку, в 23:00 наслаждалась музыкой перед сном и подтанцовывала.

Возраст женщины не смогли подтвердить представители Книги рекордов Гиннеса

В 2013 году Сеити возглавила список самых старых жителей Китая, который составил Китайская ассоциация геронтологии и гериатрии. Однако представители Книги рекордов Гиннеса не смогли подтвердить возраст женщины, поскольку для этого не хватало документов.

Поэтому официально считается, что пока самым старым человеком мира была Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 года, однако эти данные сейчас также ставятся под сомнение.

Напомним, в конце ноября на Филиппинах скончалась Франциска Сусано, которой исполнилось 124 года.

Читайте также: