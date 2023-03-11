Умерла "самая одинокая косатка в мире", которая прожила более 40 лет в неволе: видео

С 1979 года косатка Киска была жительницей парка MarineLand в Канаде, в последние 11 лет она страдала от одиночества.

"Самая одинокая косатка в мире" по кличке Киска умерла после того, как прожила более 40 лет в аквариуме тематического парка MarineLand в канадской провинции Онтарио, расположенного у Ниагарского водопада.

Об этом сообщает канадское издание CTV News со ссылкой на заявление правительства провинции.

Считается, что Киске было 47 лет. Она была поймана в исландских водах в 1979 году вместе с Кейко, которая стала известна в фильме "Освободить Вилли". Пара жила вместе несколько лет в MarineLand в 1980-х.

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Группа защиты прав животных Animal Justice описала Киску как "самую одинокую косатку в мире", чья жизнь была отмечена "трагедией по трагедии" после того, как все пятеро ее детенышей умерли. С 2011 года она жила без партнера.

"Косатки — невероятно социальные животные, но с Киской никого не было с 2011 года, и она страдала от ужасного одиночества, а также от нехватки места и умственной стимуляции в своем маленьком бесплодном аквариуме", — говорится в заявлении.

Бывший дрессировщик MarineLand ранее опубликовал видеозаписи, на которых было видно, как Киска вяло плавает и медленно двигается, а также бьется головой о стенку резервуара, в котором она находится.

Как сообщает Reuters, в MarineLand сообщили, что состояние здоровья Киски ухудшилось за последние недели. "Команда ухода за морскими млекопитающими и эксперты сделали все возможное, чтобы поддержать комфорт Киски, и будет оплакивать ее потерю", — отмечают в парке.

Служба защиты животных проверяла условия пребывания Киски 160 раз с января 2020 года.

Киска была последней косаткой, которую удерживали в неволе в Канаде после принятия законопроекта в 2019 году, признавшего незаконным разведение или транспортировку морских млекопитающих в неволе. Ее смерть знаменует конец легального содержания косаток в стране.

Напомним, в Сети появились ужасные кадры, когда рыба-тунец убивает себя в большом аквариуме после того, как десятки посетителей фотографировали ее с включенной вспышкой.

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