Умерла "самая старая кошка мира": сколько ей было лет (фото)

В возрасте 33 лет умерла кошка, которую считали самой старой в мире.

Об этом сообщает Daily Star.

Рози ушла из жизни в коридоре квартиры в Норвиче, Великобритания, рядом с 73-летней владелицей Лайлой Бриссетт.

Родившись в 1991 году, она была неофициальной обладательницей титула, поскольку официально самой старой кошкой на планете считается 28-летняя Флосси из графства Кент.

Роге исполнилось 33 года 1 июня в этом году, и она умерла в возрасте, эквивалентном 152 годам.

Лайла, которая забрала Рози, когда та была еще котенком, с разбитым сердцем сказала: "Я очень скучаю по ней. Она не очень хорошо чувствовала себя и однажды она просто вышла в коридор, легла и умерла. Но осталось много хороших воспоминаний, и я счастлива, что мы провели время вместе".

Лайла и Рози / Фото: из соцсетей

Рози любила есть и спать, она часто дремала на подоконнике дома Лайлы.

К Лайле обратилась организация по спасению кошек в 90-х годах, когда Рози была еще котенком и нуждалась в приюте после того, как ее первые хозяева поняли, что их дочь страдает аллергией. Лайла, которая овдовела, раньше спасла испытавшего жестокого обращения кота и бездомную собаку, поэтому с радостью приняла Рози в свой дом.

Кошка Рози / Фото: из соцсетей

Представитель Книги рекордов Гиннеса поощрял Лайлу отправить заявку на Рози, чтобы они рассмотрели ее в прошлом году, но она так и не дошла до этого.

Самым старым котом в истории считается Крем Пафф из Остина, штат Техас, США. Он родился 3 августа в 1967 году и прожил до 6 августа 2005 года – 38 лет и три дня.

Напомним, священник погиб при попытке установить мировой рекорд. Аделир Антонио де Карли не пережил своего испытания.

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