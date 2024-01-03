Умерла самая старая курица в мире: сколько ей было лет и фото

Умерла самая старая курица в мире по кличке Пинат.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Животное умерло на Рождество в своем доме в Мичигане, США, в возрасте 21 года 238 дней.

"Пинат была близким членом семьи, и я грущу о ее потере", — написала владелица рекордсменки Марси Дарвин в своем блоге. "Хотя я понимаю, что для курицы она прожила феноменально долгую жизнь, однако мое сердце разбито".

Марси Дарвин и Пинат / Фото: washingtonpost.com

После того, как ее покинула мать, Пинат провела первые два года своей жизни в клетке с попугаями в столовой Марси, а затем ее перевели в курятник.

За свою жизнь курица высидела несколько гнезд, и многие ее внуки и правнуки ныне живут в курятнике Марси.

Когда Пинат достигла старости, ее перевели обратно в дом, где она делила клетку со своей дочерью Милли.

Пинат со своей 15-летней дочерью Милли / Фото: washingtonpost.com

К сожалению, Милли умерла на Хэллоуин в возрасте 15 лет, а через несколько дней умерла одна из старых подруг Пинат, Луна. Через неделю после Дня благодарения умер и ее старый друг-петух Бенни.

"Я думаю, что Пинат оплакивала потерю своих друзей, старость догоняла ее, и она тоже просто ушла", — сказала Марси.

Самая старая курица в мире Пинат / Фото: washingtonpost.com

Марси добавила, что у нее много приятных воспоминаний о жизни Пинат и о том времени, когда она была обладательницей мирового рекорда.

Напомним, женщину, похищенную в детстве, вырастили обезьяны в джунглях. Она копировала их повадки питания и крики.

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