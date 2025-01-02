Умерла самая старая лошадь планеты: сколько лет было животному (фото)

Самая старая в мире лошадка Эхокетт неожиданно скончалась в возрасте 36 лет после установления рекорда.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Она родилась в Аризоне, выросла в заснеженной Швейцарии, но со временем приехала в Техас, США. Эхокетт появилась на свет 8 мая в 1988 году. Ей было 36 лет 222 дня, когда она внезапно и неожиданно умерла в результате острой печеночной недостаточности в Остине в декабре, что ознаменовало конец долгой и чрезвычайной жизни самой старой из ныне живущих лошадей. Ее возраст эквивалентен возрасту человека, живущего примерно до 110 лет.

"Впервые мы увидели Экокетт в апреле в 1993 году, когда она с интересом стояла в своем стойле в Швейцарии. В тот момент мы увидели лошадь, которая навсегда изменила нашу жизнь", — сказал ее гордый владелец Эндрю Хаус. "Она посмотрела на нас, наклонив голову, почти как заинтересованная собака, – это был милый и необычный жест, который сразу привлек наше внимание. Она стала первой лошадью, которую мы когда-либо покупали, положив начало связи на всю жизнь, которую мы даже представить не могли, что продлится более трех чрезвычайных десятилетий".

Экохетт / Фото: Guinness World Records

Родившись в День матери в Прескотте, штат Аризона, Эхокетт переехала с юго-западной жары к снежным горам Швейцарии, когда была еще жеребенком. Родившись от Тендер Лав и национального чемпиона Аладдина Эко, она взяла свое имя от отца, но ее кокетливый характер оставался одной из ее определяющих черт на протяжении всей жизни.

"Несмотря на свой почтенный возраст, Экокетт никогда не теряла своего кокетливого духа, особенно когда рядом был жеребец", — говорит Эндрю. "Как только она улавливала его запах, ее обычный темп превращался в нетерпеливый марш к забору у дороги, где она не могла идти дальше. Там она исполняла небольшой танец, нюхая воздух широко открытыми глазами и ушами, направленными в сторону жеребца".

Экохетт / Фото: Guinness World Records

Она переехала в Остин с семьей в 1998 году, поселившись в их доме после пяти лет жизни в Швейцарии. Она любила проводить время, греясь на ярком солнце, отдыхая и пастись на травянистых пастбищах, а также отдыхая под тенистыми деревьями у своей конюшни.

Экокетт также имела постоянный аппетит и серьезно относилась к своему ежедневному графику кормления – семья Хаусов рассказывала, что независимо от времени приема пищи, она имела особое дарование к перекусам, как правило, горсть своих кормовых гранул или яблок, бананов и винограда.

"Каждый раз, когда она замечала кого-то у конюшни, она подбегала к нему и настойчиво ругалась, пока ее просьбу не удовлетворяли", — рассказал Эндрю. "Казалось, что у нее было шестое чутье, которое проявляло открытую калитку между пастбищем и садом. Как только кто-то оставался без присмотра, она пользовалась возможностью проникнуть внутрь и полакомиться двумя своими любимыми лакомствами – морковью и салатом".

Экохетт / Фото: Guinness World Records

Она неожиданно умерла после начала приема нового лекарства, и ее семья призывает всех владельцев домашних животных внимательно следить за здоровьем своих любимцев.

"Если бы мы провели тест, то, возможно, вовремя выявили бы проблему с печенью и смогли бы прекратить или уменьшить дозу лекарства, предотвратив ее смерть", — сказал Эндрю.

Экохетт / Фото: Guinness World Records

Несмотря на то, что ее близкие делали все возможное, она скончалась в ночь на 16 декабря.

Напомним, умерла "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн. Ее партнер нашел женщину мертвой в своей постели после того, как прилег вздремнуть перед Новым годом.

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