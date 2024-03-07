Умерла свинья-художница Пигкассо: она заработала более миллиона долларов (фото)

Пигкассо, чрезвычайно талантливая свинья, картины которой были проданы на сумму более миллиона долларов и была провозглашена "самым успешным нечеловеческим художником в мировой истории", умерла в возрасте 8 лет.

Об этом пишет New York Post.

Владелица креативного животного Джоан Лефсон недавно объявила о его смерти, причиной которой стал хронический ревматоидный артрит. Из-за болезни обе задние ноги свиньи стали хромыми из-за кальциноза нижней части позвоночника.

"Очень грустно, что такая вдохновляющая фигура ушла", — сказала 52-летняя Лефсон Caters News.

Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Лефсон, защитница прав животных из Франшхука, Южная Африка, в мае в 2016 году спасла Пигкассо из бойни, когда свинье было всего четыре недели.

"Пигкассо стала бы кусочком бекона в возрасте 6 месяцев", – сказала она. "Вместо этого она была спасена и воскресла, чтобы вдохновить миллионы людей пересмотреть то, что они едят, благодаря своему удивительному таланту".

Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Четвероногая рисовала в Farm Sanctuary SA, некоммерческом фонде, который предоставляет безопасное убежище для спасенных животных с ферм во Франшхуке.

"Ее наследие продолжается в святилище, и наша миссия — вдохновлять всех на более добрый и более устойчивый мир", — добавила Лефсон.

Пигкассо, названная в честь известного художника Пабло Пикассо, приобрела международную популярность в конце 2016 года. Ажиотаж вокруг ее искусных мазков прогремел во всем мире искусства после того, как Лефсон засунула модифицированную кисть в рот свиньи и хлопнула ее перед пустым полотном.

Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Каждый шедевр она подписывала, обмакивая морду в красную краску и отпечатывая ее на готовом изделии.

"Я не заставляю ее рисовать. Она рисует, когда хочет", — объясняла Лефсон на заре карьеры Пигкассо. "Часто мы собираем корзину для пикника и она наедается органической клубникой, гуавой и попкорном в карамеле между мазками кисти. Для Пигкассо это просто рай для свиней".

Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

В 2018 году свинья стала первой художницей-анималисткой, устроившей персональную выставку. Она прошла на набережной Виктории и Альберта в Кейптауне, Южная Африка. Затем она провела несколько дополнительных выставок в Нидерландах, Германии, Франции, Китае и Великобритании.

В следующем году Пигкассо подписала соглашение со швейцарской часовой компанией Swatch. Она одолжила свою "Летающую свинью" от Пигкассо для циферблата часов компании, выпущенных ограниченным тиражом за 120 долларов.

Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

В 2021 году сообразительная свинья продала свой рисунок немецкому покупателю более чем за 25 000 долларов, установив официальный мировой рекорд по количеству величайших произведений искусства, когда-либо нарисованных животным.

К сожалению, вскоре после этого Пигкассо заболела.

"Хотя у Пигкассо уже были симптомы артрита в течение последних нескольких лет, в сентябре в 2023 году ее физическое состояние резко ухудшилось", — сказала Лефсон. "К началу октября обе ее задние ноги стали хромыми из-за кальцификации нижней части позвоночника, усиленной артритом. Оба неизлечимых состояния напрямую связаны с манипуляциями и модификациями, которым подвергаются сельскохозяйственные животные на современных промышленно развитых фермах".

Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Но вместо того, чтобы оплакивать, Лефсон празднует жизнь и наследие Пигкассо, аплодируя долгосрочному влиянию, принесшему миллион долларов.

Последняя работа Пигкассо называется "Овации".

Напомним, картину продали за рекордные 17 миллионов долларов, когда узнали, кто автор. Картина "Поклонение королей" оказалась работой Рембрандта.

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