Умерший на 20 минут мужчина рассказал, что видел и как это навсегда изменило его жизнь

Умерший на 20 минут мужчина поделился тем, что он видел.

Об этом он рассказал в интервью Prioritise Your Life

Скотту Драммонду было 28 лет, когда он вывихнул большой палец во время несчастного случая на лыжах, и ему нужно было сделать обычную операцию, чтобы быстро исправить травму.

Однако несчастье произошло через мгновение после того, как Драммонда положили на операционный стол. По словам мужчины, которому уже за шестьдесят, одна из медсестер в операционной никогда раньше не накладывала хирургический жгут, и врач заверил ее, что он научит ее этому. К сожалению, во время плановой операции клапаны жгута были неправильно открыты, и Драммонд ушел из жизни на короткий промежуток времени из-за осложнений.

Во время инцидента Скотт слышал, как медсестра кричала, когда выбегала из палаты: "Я убила его!" Следующее, что он помнит – это ощущение в руке, которое пронзило его до самого сердца, и вдруг он оказался в воздухе над своим телом и смотрел вниз на операционный стол.

Мужчина поделился своими воспоминаниями: "Я наблюдал за каждым швом, который накладывали на мой большой палец".

Он также помнит, что чувствовал присутствие кого-то рядом с собой, и теперь он верит, что это был Бог.

Из того, что он помнит, Драммонд рассказал, как безликое существо перенесло его на поле, полное прекрасных цветов: "Мне сказали, что пора уходить".

Скотт Драммонд / Фото: Prioritize Your Life

Во время встречи с таинственным человеком рядом с ним Скотт отметил, что ни слова не было сказано вербально — а фактически мысленно.

"Я помню это так ярко, что я не мог оглянуться, или мне было приказано никогда больше не оглядываться, и следующее, что я помню — и это походило на моргание глаза — я стоял в поле, где человек, который был со мной, был рядом со мной, но я не мог его видеть", — поделился он.

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Драммонд продолжил: "Я посмотрел налево и увидел большие, высокие деревья, и я помню, что это были очень необычные деревья, с длинным стволом и листьями на верхушке, и их было очень много. А справа от них, то есть еще левее меня, были полевые цветы, прекрасные полевые цветы, они были мне по пояс… И я просто помню, как смотрел и видел, какие красивые были цветы, потому что я очень люблю работать во дворе и в саду, и я просто запомнил, что яркие цвета были великолепны. Следующее, что я помню, это то, что человека, сопровождавшего меня туда, уже не было, и я был сам по себе, но было так спокойно".

Как только он достиг облака, из нее выскочила рука и сказала ему: "Твое время еще не пришло. Ты должен еще многое сделать". Когда рука вернулась обратно в облако, Драммонд оказался в собственном теле и "понял, что должен сделать что-нибудь лучшее со своей жизнью".

Напомним, медсестра хосписа объяснила "хрип смерти", который издают люди перед тем как уйти из жизни. Она предупредила, что это нормально.

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