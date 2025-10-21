Умирал 17 раз за 13 минут: мужчина рассказал, кого встретил в потустороннем мире

Мужчина общался со своими умершими родственниками во время клинической смерти / © Freepik

Реклама

История 39-летнего британца Джона Уильямса, чье сердце останавливалось более полутора десятков раз в считанные минуты, выходит за рамки обычного понятия «околосмертного опыта». Мужчина, переживший многочисленные клинические смерти во время сложной операции, рассказал, что видел своих умерших родственников и почувствовал «неземное спокойствие».

О невероятном случае из жизни Джона Уильямса пишет UNILAD.

17 остановок сердца за 13 минут

Проблемы со здоровьем Джона Уильямса начались в 2004 году, когда во время празднования дня рождения партнерши он внезапно потерял сознание и был срочно госпитализирован с серьезным инфарктом миокарда — состоянием, когда блокируется приток крови к сердцу. Врач тогда прямо сказал ему: «С инфарктами ты или живешь, или умираешь. Средины нет».

Реклама

Спустя почти год Уильямсу назначили операцию тройного шунтирования на сердце в частной больнице в Лидсе. Муж знал, что сердце будет временно остановлено, но, по его словам, почувствовал странное спокойствие, «нечто такое, чего никогда не испытывал раньше».

Именно в эту сложную процедуру произошел неожиданный медицинский инцидент: сердце Уильямса вошло в аритмию — состояние, когда нарушенные электрические сигналы приводят к ненормальному ритму. Врачам пришлось применять дефибриллятор 17 раз за 13 минут , что фактически означало 17 клинических смертей. О случившемся мужчине еще долго напоминали два прямоугольных обожженных пятна на его груди.

Встреча на небесах и родительское предупреждение

Джон Уильямс утверждает, что во время операции он почувствовал присутствие своих умерших отца и дедушки еще до того, как его сердце остановилось. А уже во время процедуры, когда его сердце многократно останавливалось, он снова увидел их в том месте, которое он описал как «небеса» .

"Мы были в одной комнате вместе, и я помню, как сказал им: 'Скоро увидимся, не могу дождаться, чтобы увидеть вас обоих, прошло так много времени'", - вспомнил британец.

Реклама

На его слова дедушка тепло ответил: «Ты вырос с тех пор, как я тебя видел в последний раз. Мы увидимся очень скоро».

Однако послание его отца было решительным: "У тебя дома две молодые дочери… Еще нет ".

Когда Джон пришел в себя, он думал, что прошло всего несколько часов после операции, но на самом деле он выходил из искусственной комы, длившейся несколько дней. Мужчина признается, что до сих пор не может полностью объяснить, что произошло, но утверждает, что испытывал «неземное спокойствие», которого не испытывал больше никогда.

Напомним, женщина поделилась своим мистическим опытом клинической смерти , который она пережила в 12-летнем возрасте. Инцидент произошел на уроке верховой езды, когда она упала с лошади и получила удар копытом в висок.