Умирали один за другим: женщина годами кормила мужчин ядом и притворялась любящей женой

Бланш Тейлор Мур / © AP

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В США Бланш Тейлор Мур на протяжении многих лет считалась приветливой христианкой, прекрасной хозяйкой и опытной кулинаркой. Однако впоследствии следователи заподозрили, что за этим образом могла скрываться серийная отравительница, а люди, находившиеся рядом с ней, получали опасные дозы мышьяка.

Об истории Бланш Тейлор Мур, которую приговорили к смертной казни за убийство своего любовника, рассказывает издание Oxygen.

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Бланш родилась в 1933 году в семье самопровозглашённого евангельского проповедника. В 19 лет она вышла замуж за ветерана Корейской войны Джеймса Наполеона Тейлора. Супруги прожили вместе 21 год и воспитали двух дочерей.

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В 1973 году 45-летнего Тейлора обнаружили без сознания в постели. Вскоре он скончался, а причиной смерти тогда назвали сердечный приступ.

После смерти мужа Мур завела отношения со своим коллегой Рэймондом К. Ридом. Они длились годами, однако пара не поженилась. В 1985 году Мур также познакомилась с преподобным Дуайтом В. Муром.

Вскоре Рид тяжело заболел. Его мучили сильная тошнота и рвота, а врачи долгое время не могли установить причину. Бланш регулярно навещала мужа в больнице и приносила ему еду. По данным News & Record, 1 октября 1986 года медсестры видели, как она кормила Рида домашним банановым пудингом. Через неделю он скончался. Тогда его смерть связали с осложнениями синдрома Гийена—Барре.

В апреле 1989 года Бланш вышла замуж за Дуайта Мура. Но уже во время медового месяца мужу стало плохо. Его госпитализировали с сильной болью, тошнотой, рвотой, диареей, онемением конечностей и другими симптомами.

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В конце концов медики решили проверить организм пациента на наличие тяжелых металлов. Анализы показали чрезвычайно высокий уровень мышьяка. О результатах сообщили в полицию, а доступ посетителей к Дуайту ограничили. После этого его состояние начало стабилизироваться.

Следователи обратили внимание на предыдущую смерть Рэймонда Рида. Его тело было эксгумировано, и в ходе исследования была обнаружена смертельно опасная концентрация мышьяка. После этого проверили и останки первого мужа Бланш — Джеймса Тейлора. В его организме уровень мышьяка в десятки раз превышал норму.

Правоохранители начали изучать и другие подозрительные смерти среди близких Мур. В целом следователи получили судебные разрешения на доступ к медицинским записям 22 человек. Также были эксгумированы тела её отца и свекрови: у обоих обнаружили повышенный уровень мышьяка, однако его концентрация не считалась смертельной.

18 июля 1989 года Бланш Тейлор Мур была арестована. Ей были предъявлены обвинения в двух убийствах и одном покушении на убийство.

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В суде защита представила рукописные «признания» мужчины, который якобы утверждал, что именно он отравил близких Бланш из-за любви к ней. Однако экспертиза почерка установила, что записку написала сама Мур.

Первым в суд поступило дело о смерти Рэймонда Рида. В ноябре 1990 года присяжные признали 57-летнюю Бланш виновной в его убийстве, после чего её приговорили к смертной казни.

За смерть первого мужа и отравление Дуайта Мура она отдельно перед судом так и не предстала — после вынесения смертного приговора остальные обвинения были сняты. Сама Бланш Тейлор Мур на протяжении многих лет настаивала на своей невиновности.

Вскоре Дуайт подал на развод. Позже он женился во второй раз, переехал в Вирджинию и скончался в 2013 году от естественных причин.

Сейчас Бланш Тейлор Мур 93 года. Она по-прежнему является одной из двух женщин, приговорённых к смертной казни в Северной Каролине, и самой пожилой заключённой в камере смертников этого штата. Несмотря на приговор, американка продолжает настаивать на своей невиновности.

В Северной Каролине смертные приговоры не исполняются с 2006 года, поэтому существует вероятность, что остаток жизни Мур проведёт за решёткой.

Напомним, ранее мы сообщали, что британский студент превратил арендованное через Airbnb жилье в место жестокого убийства, скопировав детали из сериала «Декстер». Его задержали после того, как он сам остановил полицейских и попросил о помощи.

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