Умирать запрещено: что известно об странном законе в одном из самых холодных городов мира

Популярный ютубер Саймон Уилсон посещал живописный городок Лонгйир на побережье Норвегии, когда обнаружил, что там действует один странный закон.

Об этом пишет Mirror.

Он приземлился в ледяных условиях норвежского острова и обнаружил, что здесь действует десятилетиями закон, согласно которому местным жителям не разрешается умирать.

Стремясь узнать больше об этом законе, он пообщался с местным жителем Маркусом, чтобы попытаться выяснить, что именно он означает для жителей городка. Маркус сказал: "Здесь нет дома престарелых, и, конечно, были случаи, когда люди здесь умирали, но в общем, если кто-то слишком стар или не может позаботиться о себе, ему не разрешается находиться на острове".

Пытаясь понять, как местные власти следят за соблюдением этого правила, Саймон интересовался, как эта политика внедряется среди жителей. "Местные власти имеют реестр того, кому сколько лет, кто работает, а кто нет", - ответил Маркус, добавив, что большинство местных начинают покидать остров, когда им исполняется 70 лет.

Лонгйир / Фото: Getty Images

Хотя кое-кого может сбить с толку закон, в основе их соображений лежит наука, как объяснил Кристиан Мейер из Норвежского университета науки и технологий. Он сказал: "Причиной этого является то, что постоянно замерзшая земля не только удерживает ваши погребенные останки от разложения и выталкивает их на поверхность – она также может идеально сохранять болезнь, которая убила вас, чтобы местные могли подхватить ее позже. Если кажется, что ваш срок годности истекает, будет сделано все возможное, чтобы отправить вас на материк".

Странное правило, касающееся смерти, привлекает внимание людей, но это не единственное особое правило, которое должны соблюдать местные. С 2012 года закон требует, чтобы каждый выезжающий за пределы населенного пункта имел при себе огнестрельное оружие из-за угрозы, которую составляют белые медведи.

Напомним, блогерша прогулялась по японским улицам в белых носках и была шокирована результатом.

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