- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Умнее людей: муравьи устанавливают "социальную дистанцию" во время эпидемии
Новое исследование показало, что муравьи, подобно людям, применяют стратегии социального дистанцирования, изменяя планирование своих подземных гнезд, когда сталкиваются с опасными инфекциями. Но, вероятно, они научились этому задолго до людей путем эволюции.
Когда человечество столкнулось с пандемией COVID-19, мы вынуждены были полностью реорганизовать свое пространство и социальные контакты. Однако, как оказалось, мы не единственные живые существа, прибегающие к таким действиям. Новое исследование выявило, что муравьи , уже известные своей чрезвычайной способностью к командной работе, архитектурно модифицируют свои гнезда, чтобы избежать распространения болезни.
Об этом пишет Popular Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.
Архитектурная защита от инфекции
Исследователи из Университета Бристоля, Великобритания, провели эксперимент, поместив группы муравьев в контейнеры с грунтом. После того как насекомые построили гнезда, к половине групп добавили муравьи, зараженные патогенами — в частности, спорами грибка. В течение следующих шести дней ученые использовали микрокомпьютерное томографическое сканирование, чтобы в 3D формате наблюдать за ростом и изменениями в подземных структурах.
Результаты были ошеломляющими. Столкнувшиеся с патогеном муравьи начали строить иначе:
их гнезда стали более модульными;
входы были расположены дальше друг от друга;
маршруты передвижения стали длиннее;
соединения между камерами стали менее прямыми.
«Это первый случай, когда было показано, что животное, не являющееся человеком, изменяет структуру своей среды для уменьшения распространения болезни», — заявил ведущий автор исследования Люк Леки, ученый в области биологических наук Университета Бристоля.
Эти модификации, как объяснил Леки, служат для защиты важнейших отсеков гнезда — кладовых с запасами пищи и камер с молодыми муравьями.
Сочетание самоизоляции и защитной архитектуры
Чтобы проверить эффективность изменений, ученые провели компьютерное моделирование, подтвердившее, что архитектурные модификации могут замедлять распространение патогена.
Однако, как объяснил Леки, муравьи не ограничиваются лишь изменением конструкции: особи, зараженные или контактировавшие с патогеном, самоизолируются.
«Когда мы ввели этот механизм самоизоляции в наши симуляции, мы обнаружили, что столкнувшиеся с патогеном гнезда муравьев на самом деле усиливают эффект самоизоляции в уменьшении передачи патогена», — рассказал Леки.
То есть, существует синергия между социальной и архитектурной защитой для борьбы с инфекцией.
Муравьи не строят такие «защитные» гнезда постоянно, поскольку, как и люди, они нуждаются в эффективной коммуникации и передаче ресурсов. Но в случае угрозы они быстро реагируют и демонстрируют удивительную «коллективную иммунизацию». Это подтверждает, что социальные насекомые, такие как муравьи, были эволюционированы, чтобы использовать социальные стратегии и даже модификацию среды для защиты колонии.
Напомним, ученые изучают, чем пахнут муравьи , какие соединения за это отвечают и почему это чувствуют не все люди. Феномен состоит в том, что для одних людей муравьи пахнут, а для других нет.