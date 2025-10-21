Умнее людей: муравьи устанавливают "социальную дистанцию" во время эпидемии

Муравьи научились дистанцироваться от больных особей, чтобы сдерживать эпидемии

Когда человечество столкнулось с пандемией COVID-19, мы вынуждены были полностью реорганизовать свое пространство и социальные контакты. Однако, как оказалось, мы не единственные живые существа, прибегающие к таким действиям. Новое исследование выявило, что муравьи , уже известные своей чрезвычайной способностью к командной работе, архитектурно модифицируют свои гнезда, чтобы избежать распространения болезни.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Архитектурная защита от инфекции

Исследователи из Университета Бристоля, Великобритания, провели эксперимент, поместив группы муравьев в контейнеры с грунтом. После того как насекомые построили гнезда, к половине групп добавили муравьи, зараженные патогенами — в частности, спорами грибка. В течение следующих шести дней ученые использовали микрокомпьютерное томографическое сканирование, чтобы в 3D формате наблюдать за ростом и изменениями в подземных структурах.

Результаты были ошеломляющими. Столкнувшиеся с патогеном муравьи начали строить иначе:

их гнезда стали более модульными;

входы были расположены дальше друг от друга;

маршруты передвижения стали длиннее;

соединения между камерами стали менее прямыми.

«Это первый случай, когда было показано, что животное, не являющееся человеком, изменяет структуру своей среды для уменьшения распространения болезни», — заявил ведущий автор исследования Люк Леки, ученый в области биологических наук Университета Бристоля.

Эти модификации, как объяснил Леки, служат для защиты важнейших отсеков гнезда — кладовых с запасами пищи и камер с молодыми муравьями.

Сочетание самоизоляции и защитной архитектуры

Чтобы проверить эффективность изменений, ученые провели компьютерное моделирование, подтвердившее, что архитектурные модификации могут замедлять распространение патогена.

Однако, как объяснил Леки, муравьи не ограничиваются лишь изменением конструкции: особи, зараженные или контактировавшие с патогеном, самоизолируются.

«Когда мы ввели этот механизм самоизоляции в наши симуляции, мы обнаружили, что столкнувшиеся с патогеном гнезда муравьев на самом деле усиливают эффект самоизоляции в уменьшении передачи патогена», — рассказал Леки.

То есть, существует синергия между социальной и архитектурной защитой для борьбы с инфекцией.

Муравьи не строят такие «защитные» гнезда постоянно, поскольку, как и люди, они нуждаются в эффективной коммуникации и передаче ресурсов. Но в случае угрозы они быстро реагируют и демонстрируют удивительную «коллективную иммунизацию». Это подтверждает, что социальные насекомые, такие как муравьи, были эволюционированы, чтобы использовать социальные стратегии и даже модификацию среды для защиты колонии.

Напомним, ученые изучают, чем пахнут муравьи , какие соединения за это отвечают и почему это чувствуют не все люди. Феномен состоит в том, что для одних людей муравьи пахнут, а для других нет.