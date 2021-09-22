Уничтожение Содома: ученые разгадали тайну библейского города

Историки считают, что именно катастрофа Талль-эль-хамама стала прообразом для библейского рассказа о разрушении Богом Содома и Гоморры.

Около 3600 лет назад на жителей древнего ближневосточного города, которое называется Талль-эль-Хаммам, что в долине реки Иордан, упал огромный метеорит.

Об этом информирует Scitechdaily.

В то время город был очень развитым — в 10 раз больше Иерусалима и в 5 раз больше Иерихона. Во время раскопок археологи нашли обугленные человеческие останки, а также здания, металлы и керамику, которые расплавились при температуре свыше 2000 градусов Цельсия. Кроме того, в почве обнаружили частицы железа, кремнезема и кристаллы кварца, треснувшие под очень высоким давлением — из-за взрыва или сверхмощного удара.

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По словам ученых, город был уничтожен из-за падения метеорита. Удар был аналогичный Тунгусскому метеориту 1908 г., когда 60-метровая комета или астероид ударили по восточной Сибири, вызвав взрыв мощностью 12 мегатонн.

Конечно, доказательств, Таль-эль-Хаммам являлся действительно библейским Содомом, нет. Однако некоторые историки считают, что именно катастрофа Талль-эль-хамама стала прообразом для библейского рассказа о разрушении Богом Содома и Гоморры.

"Космический удар мог стать поводом для рассказа о гневе Бога на два города. Разрушение Содома также подробно описано в Коране. В последние годы появились и другие научные объяснения древних библейских легенд, в частности предположение о том, что куст огня был вызван горящей природной нефтью и что причиной падения стен Иерихона могло стать землетрясение", — говорится в докладе в журнале Nature Scientific Report.

"Рассказы в книге Бытие согласуются со взрывом. Но нет никаких научных доказательств того, что разрушенный город действительно являлся ветхозаветным Содомом", — отметил Джеймс Кеннетт, почетный профессор наук о Земле Калифорнийского университета.

Напомним, что в Великобритании найдено давний метеорит, который может помочь понять историю зарождения жизни.

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