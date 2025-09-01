Уникальная находка: рыбак поймал редкое животное необычной окраски (фото)

Уникальный синий лобстер стал звездой Фото скрин видео: Northeastern

В водах Атлантики рыбаку Брэдли Мыслински удалось поймать действительно уникальное существо — ярко-синего лобстера. Эта находка невероятно редка, поскольку, по оценкам ученых, подобная генетическая аномалия встречается только у одного из двух миллионов лобстеров.

Об этом идет речь на канале Northeastern.

Уникальная аномалия: почему лобстер стал синим

Обычные лобстеры имеют зеленовато-коричневый цвет, помогающий им маскироваться на морском дне. Красный оттенок, к которому мы привыкли, они приобретают только после термической обработки. Это происходит из-за разрушения белка под названием крустацианин, который в живом состоянии придает панцирю синий цвет.

Синий лобстер — ученые показали редкую находку один на два миллиона Фото скрин видео: Northeastern

В случае с найденным лобстером, которого назвали Нептун, его организм производит избыток этого белка, что и окрашивает его экзоскелет в насыщенный синий цвет. Благодаря этой редкой генетической особенности Нептун выглядит как «сияющий» экземпляр среди обычных родственников.

Нептун в научном центре

Пораженный своей находкой, Брэд Мыслински передал лобстеру в Центр морских наук Северо-Восточного университета. Эксперты не скрывают своего увлечения.

Аспирантка Нейда Вильянуева отметила, что никогда не надеялась увидеть вживую такую редкую особь. Она считает, что Нептун станет отличным дополнением к образовательным программам, интересуя студентов и посетителей.

По оценкам ученых, Нептун весит чуть меньше килограмма и ему около семи лет. Хотя шансы родиться синим лобстером — один на 2 миллиона, вероятность поймать такого экземпляра еще меньше — один на 200 миллионов.

