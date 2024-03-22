Уникальную двухголовую змею прооперировали – фото

У нее были проблемы с яичниками.

В США ветеринары прооперировали редкую двухголовую змею. Впрочем, хирургическое вмешательство касалось не ее уникального состояния, а проблем с яичниками.

Об этом сообщает Департамент охраны природы штата Миссури.

Западная крысиная змея по кличке Тайгер-Лили недавно посетила природный центр Powder Valley. Она должна была покинуть центр на этой неделе, но остается на время, чтобы пройти лечение от болезни, обнаруженной сотрудниками, которые заметили, что змея чихала кровью после кормления.

"Это сразу насторожило наших сотрудников, и мы быстро договорились о встрече с ветеринарной командой зоопарка Сент-Луиса", — сообщила в пресс-релизе натуралистка MDC Лорен Бейкер.

Двухголовая змея Тайгер-Лили / Фото: mdc.mo.gov

Ветеринары обнаружили, что яичники Тайгер-Лили находятся в состоянии преовуляторного стаза.

"При нормальных обстоятельствах в яичниках вырастают фолликулы, затем происходит их овуляция в виде яйцеклеток, которые в результате откладываются. В случае Тайгер-Лили репродуктивный цикл начался, но фолликулы не овулировали, а продолжали расти и оставались статическими в яичнике. Со временем это привело к воспалению и риску инфицирования", — рассказал ветеринар зоопарка Майкл Уоршоу.

Двухголовая змея перенесла успешную операцию по удалению яичников и сейчас выздоравливает вне зоопарка. Представители заявили, что она останется в заведении, пока не поправится, что, как ожидается, займет около месяца.

Тайгер-Лили нашла семья из округа Стоун, штат Миннесота, в 2017 году. Ветеринары сказали, что змея — это сросшиеся идентичные змеи-близнецы, которые не смогли должным образом разделиться перед вылуплением.

Напомним, в США родился редкий теленок с двумя лицами. Животное назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое".

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