Уникальную рукопись Артура Конан Дойла продадут в Нью-Йорке: возможная цена ошеломляет

Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу уникальный лот – оригинал рукописи о Шерлоке Холмсе с автографом автора. Это вторая книга из серии о гениальном детективе - "Знак четырех".

Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Рукопись сохранилась очень хорошо и содержит лишь несколько орфографических исправлений редактора и самого автора. В настоящее время это единственный рукописный экземпляр книги "Знак четырех", сохранившийся до наших времен.

По оценкам специалистов, рукопись может быть продана за рекордную сумму от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов.

Книга принадлежит к частной коллекции умершего в 2022 году американского челюстно-лицевого хирурга Родни Свантко.

"Библиотека доктора Родни П. Свантко является одной из самых значительных частных библиотек, выставленных на аукционах в этом столетии. Возможно, небольшие по количеству, но огромные по влиянию эти книги, рукописи и рисунки тщательно объединяют в себе большие раритеты и значительные презентационные экземпляры, представляющие самых знаменитых и читаемых авторов девятнадцатого и двадцатого веков.", – говорится в сообщении.

Среди многих экспонатов коллекции отличный презентационный экземпляр первого издания "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в обложке с надписью автора своей невестке и ее мужу. Цена этой книги будет составлять от 180 до 250 тысяч долларов.

Большое значение Sir Arthur Conan Doyle every offered at auction will cross the Sotheby's auction block this June in New York.



Этот handwritten "Известие четыре" является лишь известная слава legendary Sherlock Holmes story. Find out more: https://t.co/6GY9WNd0yq pic.twitter.com/HQWMSEL07f — Sotheby's (@Sothebys) 4 апреля, 2024

Еще один ценный лот – два экземпляра первого американского издания "Лолиты" Владимира Набокова с автографами автора, которые он подарил Грему Грину и Вере Набоковой.

Аукцион состоится в Нью-Йорке 26 июня этого года.

Напомним, в США продали самый дорогой в мире комикс. Это редкий экземпляр о приключениях Супермена, увидевший свет в 1938 году.

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