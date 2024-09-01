Уникальные детали про жизнь 4000 лет назад: ученые ошеломили находкой

Ученые раскопали давнюю гробницу, которая может помочь археологам понять, какой была жизнь 4000 лет назад. Что уже удалось узнать исследователям – в эксклюзиве TSN.ua рассказала Виктория Гнатюк.

Исследователи приблизились к очередной разгадке жизни и смерти людей в Англии во времена бронзового века. Археологи раскопали каменную гробницу бронзового века в национальном парке Дартмур, расположенном на крайнем юго-западе Англии, в графстве Девоншир.

Гробницу обнаружили на изолированных болотах. Специалисты отметили, что эта находка может помочь археологам понять, какой была жизнь 4000 лет назад, во времена бронзового века. Метровая гробница была накрыта тремя большими гранитными камнями. Радиоуглеродная датировка древесного угля изнутри гробницы позволила определить ее возраст. Исследователи считают, что ее выкопали около 1800 до нашей эры.

Внутри археологи обнаружили множество кусков хорошо сохранившейся древесины, а также дополнительные 30 см другого содержимого. Археологам удалось перенести всю гробницу в лабораторию, где специалисты проанализируют содержание могилы. В 2011 году в парке Дартмур уже было найдено аналогичное захоронение. Тогда специалисты датировали его 1730–1600 годами до н.э.

Там содержались кремированные останки молодого взрослого человека. Благодаря тому, что гробница была погружена в торф, и недостаток кислорода препятствовал разложению, в этом захоронении также удалось найти множество органических артефактов, которые обычно не хранятся, включая кожу бурого медведя и текстиль, а также ожерелье из более 200 бусин, сделанных из глины., сланца, олова и янтаря. Хотя в Дартмуре были обнаружены и другие подобные захоронения, большинство из них были раскопаны до того, как современные археологические методы позволили тщательно изучить их содержание. Это означает, что две последние найденные гробницы могут предоставить беспрецедентную информацию о том, какой была жизнь в Англии раннего бронзового века.

Также напомним, что недавно ученые раскрыли тайну алтаря Стоунхенджу, по так называемому "ДНК" камню специалисты смогли определить, откуда он и что означал для предков, а также какие секреты таит в себе сооружение. Любой посетитель Стоунхенджу на юге Англии, несомненно, задумывается, как древним британцам удалось вырезать, транспортировать и безупречно установить гигантские камни весом до 30 тонн. Теперь выяснилось, что один из этих камней – 6-тонная глыба, которая вероятна была алтарем и он был взят на севере Шотландии, почти в 700 километрах от Стоунхенджу.

Для понимания: Стоунхендж — это каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир в Англии, которое было создано в несколько этапов между 3100 и 1600 годом до н. е. Состоит она из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из крупных менгиров. Но новое открытие группы геологов и исследователей из Великобритании и Австралии раскрыло одну из величайших тайн знаменитого исторического памятника. Отныне ученые считают, что древние сообщества из разных частей Британии имели гораздо более тесные связи, чем считалось ранее, поскольку исследования установили, что разные части Стоунхенджу происходят из Англии, Уэльса, а теперь еще из Шотландии. Профессор университета Аберистуита в Уэльсе Ник Пирс, который был в составе группы исследователей, отмечает, что ученые были шокированы, когда это выяснили.

Считается, что гигантские камни у Солсбери на юге Англии, известные во всем мире как Стоунхендж, привозили и устанавливали поэтапно. Первый из них, вероятно, нашел свое место около 5000 лет назад. Ученые считают, что на протяжении тысячелетий Стоунхендж был местом поклонения и где выполнялись ритуалы. Однако кто его построил и кому там поклонялся, до сих пор остается тайной. Кроме этого, геологи установили, что крупнейшие камни одного из самых удивительных сооружений в мире, весящие от 20 до 30 тонн, были добыты поблизости, на расстоянии около 30 километров от Стоунхенджу. Но ряд меньших глыб во внутреннем кругу постройки, которые называют "голубыми камнями", оказался "иностранным" и не имел аналогов горных пород в этом районе.

Откуда появились камни

Сто лет назад валлийский геолог определил, что эти камни были привезены в Стоунхендж из Пресели-Хиллз в Уэльсе, расположенный в 225 километрах от этого места. Но в последние годы у ученых появились сомнения в происхождении алтарного камня, который частично углублен в землю у подножия двух самых высоких мегалитов Стоунхенджу. Этот камень явно имел особое значение для тех, кто устанавливал его. Он расположен таким образом, чтобы солнечные лучи освещали его на рассвете в середине лета и в конце дня в середине зимы. До недавнего времени предполагалось, что алтарный камень также прибыл из Уэльса. Но геологи выяснили, что он имеет структуру, отличную от камней, которые можно найти в Преселийских холмах и вообще по всему Уэльсу. Геологи отправили образец породы аспиранту Энтони Кларку из австралийского Университета Кертина, который имел доступ к оборудованию для анализа горных пород. Алтарный камень оказался осадочной породой, состоящей из мелких спрессованных зерен, каждое из которых имеет уникальный возраст и химические характеристики.

Также сравнительный анализ образца показал, что камень происходит из Оркадской котловины на севере Шотландии. Но ученые пока не могут объяснить, как камень попал в Стоунхендж. Единственный вывод, который сейчас можно сделать, что тысячи лет назад, когда древние люди строили Стоунхендж, между разными частями Британии существовали крепкие социальные связи. А то, что камень принесли в 700 километрах от места, где он был найден, свидетельствует, что у тех людей была очень веская причина это сделать. И если раньше считалось, что их "принесли" древние люди около 5000 лет назад, то теперь учёные склоняются к мнению, что совсем не люди перемещали гигантские валуны, чтобы построить Стоунхендж. Например, по мнению доктора Брайана Джона, бывшего преподавателя геологии из Даремского университета, на проанализированном валуне есть характерные следы, оставленные ледниками. Об этом пишет DailyMail. Исследователь говорит, что камни для Стоунхенджа были добыты на юго-западе Уэльса и вручную перевезены на равнину Солсбери.

Свои аргументы доктор Джон основывает на анализе валуна из голубого камня размером с человеческий череп. Этот камень известен под названием валун Ньюэлла. Он был впервые найден в 1924 году геологом Робертом Ньюэллом и полковником Уильямом Гоули. Исследователю разрешили осмотреть камень и провести тщательный анализ его поверхности. Джон обнаружил на камне ряд следов, указывающих на то, что камень был перенесен ледником, а не человеком.

Также на валуне присутствует ряд царапин и трещин, часто появляющихся вследствие ледникового переноса. Но и это не все достопримечательности, которые скрывает в себе Стоунхедж. В 2020 году там во время полевых работ обнаружили у больших шахт два километра в ширину, диаметром более 10 метров и глубиной 5 метров. Об этом пишет BBC. Шахты, которым более 4500 лет, окружают древнее поселение Даррингтон Уоллс, расположенное в трех километрах от Стоунхенджу. Эксперты полагают, что они могли быть границей священной территории. Не исключено, что в них содержались предметы, вроде стволов деревьев или каменных столбов во время церемоний. Также предполагается, что комплекс мог быть связан и со Стоунхенджем.

Напомним, археологи в Исландии во время раскопок обнаружили каменную фигурку, которая, вероятно, была детской игрушкой. Фигурка изображает четырехлапое животное, но его точная природа остается неизвестной.

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