Уникальные кадры: впервые с дрона сняты антарктические полосатики возле "Академика Вернадского"

Киты-полосатики

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Украинским ученым в Антарктиде удалось запечатлеть «неуловимых» полосатиков — представителей китов, которые, в отличие от своих «родственников», редко достигают длины 10 метров.

Это млекопитающее также значительно реже попадает в поле зрения исследователей. Об этом сообщили на странице Facebook Национального антарктического научного центра.

На видео, которым поделились полярники, можно увидеть пару полосатиков, которые проплывают недалеко от лодки ученых.

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Ученые рассказали, что эти киты одни из самых маленьких из семейства полосатиковых, поскольку весят до 10 тонн, а в длину часто не достигают и 10 метров. Их можно встретить во всех океанах Южного полушария Земли. В Антарктиду полосатики наведываются на антарктическое лето, поскольку могут там питаться крилем.

С приходом зимы огромные млекопитающие меняют место жительства на более теплые воды севернее, где размножаются. Несмотря на это, некоторые полосатики могут пережидать зиму вблизи ледяного континента.

Животных можно распознать издалека благодаря характерному серповидному плавнику, имеющему одновременно закругленную и заостренную форму. Обычно млекопитающее быстро перемещается между льдинами.

«Из-за такой маневровости антарктический полосатик достаточно сложный для исследований: зафиксировать встречу с ним, а тем более измерить его или отобрать биопсии — большая удача. Впрочем, у наших ученых уже есть результаты исследований, которыми готовы поделиться. Ждите в одном из следующих сообщений», — отметили полярники.

Дата публикации 08:16, 28.04.25 Количество просмотров 13 Большая удача: антарктический полосатик впервые снят с дрона возле «Вернадского»

Напомним, возле Антарктиды обнаружили рыбу со «свиными хвостами».