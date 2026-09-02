Уникальный архив ОУН нашли в лесу на Прикарпатье: что лежало в металлическом бидоне

На Прикарпатье нашли архив ОУН

Реклама

На Прикарпатье обнаружили уникальный архив Большевцовского районного провода ОУН, спрятанный в металлическом бидоне. Исторические бумаги, дата которых охватывает преимущественно 1948-1949 годы, вблизи села Старые Скоморохи случайно нашел житель Загорья Андриан Шаган.

Об этом рассказали в Ивано-Франковском областном музее освободительной борьбы им. С. Бандеры.

Реклама

На Прикарпатье нашли уникальный архив ОУН, лежавший 80 лет под землей

Во время прогулки по лесу мужчина зацепился за торчащую из земли проволоку, а после расчистки почвы увидел запечатанную емкость с документами и связался с учеными.

Реклама

Для осмотра территории и изъятия тайника создали рабочую группу. Как отметила руководительница музея Мария Середюк, обнаруженные материалы раскрывают подробности деятельности подполья и быта. В документах говорится о людях и селах, участвовавших в Организации украинских националистов.

Среди найденных бумаг оказались:

агитационные листовки, обращения, брошюры и исторические издания;

отчетность по реализации бофонов — денежных знаков ОУН, за которые финансировалось освободительное движение;

документация Службы безопасности ОУН и материалы разных направлений работы подполья;

призывы к украинцам в рядах Красной армии не восставать против собственного народа, а также обращения к другим порабощенным народам СССР.

«Многие описания злодеяний большевиков о том, какие они делали обыски, аресты, ссылки, просто издевательства над людьми. К примеру, могло быть написано, что группа из восьми большевиков зашла в деревню, избила такого хозяина, что-то у кого-то украла. Этот массив документов свидетельствует о том, насколько усердно вела делопроизводство Организация украинских националистов. Мы должны понять, что это все происходило в условиях подполья», — рассказал «Суспільному» руководитель КП «Пам’ять» Василий Тымкив.

Сам бидон служил временным тайником. На территории области уже нашли около 15 подобных архивов. Кроме того, в тайнике обнаружили неизвестную до сих пор науке открытку ОУН с призывом избегать вступления в советские «истребительные батальоны» НКВД.

Реклама

Находку перевезли в музей, где специалисты приступили к первичному осмотру, очищению и оцифровке. Большинство документов повреждено. 20% из них в достаточно хорошем состоянии, где читается текст. Около 40% найденных документов — в среднем состоянии.

Интересные находки: последние новости

Напомним, возле плотины ДнепроГЭС археологическая экспедиция Национального заповедника «Хортица» и «Укргидроэнерго» исследовала скалы «Три стога», которые оголились из-за снижения уровня воды.

Ученые нашли уникальные артефакты разных эпох: керамику медно-каменного и бронзового веков, обломки античной амфоры, кости животных, часть старинного якоря и три черных камня, подобные магическому «Черному камню» из Хортицы.

Отдельное внимание привлекли углубления в камнях — так называемые «Казацкие миски» на скале «Средний Стог» и на Похилом острове, которые, по преданию, запорожцы использовали для приготовления пищи.

Реклама

Новости партнеров