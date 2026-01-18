Уникальный случай: женщина забеременела дважды одновременно (фото)

Кэтлин Рамос Сантос / © dailystar.co.uk

Бразилька Кэтлин Никол Рамос Сантос стала одной из немногих женщин в мире, которые зафиксировали чрезвычайно редкое явление — одновременную беременность двумя детьми, зачатыми в разное время. Событие настолько уникально, что вероятность выиграть в лотерею больше, чем забеременеть во время уже существующей беременности.

Об этом пишет издание The Daily Star.

Кэтлин Никол уже была матерью одного ребенка, когда заметила у себя неестественно выраженные симптомы беременности. Она решила пройти еще один тест на беременность и была шокирована, когда результат показал, что ожидает еще одного ребенка. Врачи подтвердили редкое явление, известное как суперфетация — когда женщина забеременеет повторно, будучи уже беременной. В таких случаях второй плод может развиваться с разницей в несколько дней или недель от первого, и даже иметь другого отца.

Во время ультразвукового обследования было установлено, что Кэтлин ждет двух детей, однако между плодами наблюдалась разница в развитии — один был на неделю младше другого. Из-за этого врачи определили беременность как высокого риска и советовали максимально соблюдать спокойствие.

Кэтлин родила первого ребенка естественным путем, а через час второй плод пришлось принимать путем экстренного кесарева сечения. Она вспоминает этот момент как чрезвычайно стрессовый: «Это был огромный шок — у меня произошло два родов в одну ночь».

Новорожденные близнецы, Маджу и Майя, появились на свет на 33-й неделе беременности и провели первые три недели жизни в отделении интенсивной терапии. Даже после выписки семья столкнулась с большими трудностями: Кэтлин ухаживала за детьми самостоятельно, пока муж работал, что требовало от нее необычайной силы и выдержки. Она отмечает: «Было очень тяжело поначалу; это буквально лишило меня всего — но ничего, с чем не справилась бы мать».

Кэтлин не раскрывала свою историю до 2026 года, сохраняя ее частной в течение нескольких лет после рождения детей. Она подчеркивает, что уникальность суперфетации делает ее случай практически сенсационным, и лишь немногие женщины в мировой истории пережили подобное.

По мнению медиков, такие случаи чрезвычайно редки и требуют специального медицинского наблюдения, ведь одновременная беременность двумя плодами, зачатыми в разное время, создает серьезные риски для матери и детей.

Сегодня Кэтлин вместе с мужем и тремя детьми продолжает строить семью, делясь своим опытом и подчеркивая важность поддержки, терпения и внимания к медицинским рекомендациям во время редких осложнений беременности.

