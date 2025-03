Университет затопило фекальным водопадом с потолка – фото

В Нидерландах университет затопило фекалиями, когда прорвало канализационную трубу и нечистоты с грохотом хлынули на этаж ниже.

Об этом сообщает Need To Know.

Студенты Делфтского технического университета хихикали, наблюдая за мутным потоком, стремительно падавшим вниз и заливающим первый этаж.

Местные СМИ сообщают, что коричневый водопад хлынул, когда прорвало канализационную трубу на факультете строительства и геонаук.

Многие достали свои телефоны, чтобы снять инцидент, который, как сообщается, длился 15 минут, для социальных сетей.

Один из студентов прокомментировал: "Никогда в жизни не видел ничего более отвратительного".

Университет затопило фекалиями / Фото: скриншот с видео

Представитель факультета рассказал местным СМИ: "Я был почти там, когда это произошло. Пахло не очень хорошо. Скажем так, именно так, как можно было бы ожидать, когда вы сами находитесь в туалете. К счастью, мы смогли достаточно быстро приступить к работе по ликвидации последствий аварии. Сейчас продолжается замена трубы. Лекции продолжаются в обычном режиме и никаких рабочих мест поблизости нет. Теперь пахнет нормально. Честно говоря, я чувствую его только тогда, когда смотрю видео".

Здание, где произошла утечка, было построено в 1957 году.

Причина прорыва выясняется. Пресс-секретарь добавил: "Мы также проверяем, не требуют ли замены другие трубы".

Напомним, в прошлом году в России на фестивале "чистой воды" город затопила река из фекалий.

