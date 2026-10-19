«Унизить и стереть идентичность»: римляне могли выжечь целый кельтский город

Римляне могли сжечь кельтский город, Фото: University of León

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Археологи нашли в Испании римский военный лагерь I века до н. э. Сообщается, что римляне могли нарочно сжечь кельтское поселение, чтобы унизить врага. К такому мнению пришли ученые после раскопок.

Об этом рассказывает Live Science.

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Римляне могли сжечь кельтский город, чтобы унизить врага

Во время недавних археологических раскопок на севере Испании ученые нашли хорошо сохранившийся римский военный лагерь, возведенный в I веке до н. э. во времена Кантабрийских войн. Их проводил император Октавиан Август для расширения границ Римской империи.

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Находка позволяет по-новому оценить масштаб и жестокость боевых действий за контроль Пиренейского полуострова.

По официальному заявлению исследователей, фортифицированный лагерь состоит из земляной платформы шириной около 12 метров, окруженной каменной периметральной стеной толщиной примерно 1,5 метра.

Объект расположен всего в полукилометре от поселения железного века, где когда-то жили кантабры — группа кельтских племен, населявших Кантабрийские горы на территории современной северной Испании.

Кантабры отчаянно сопротивлялись римскому господству на протяжении целого десятилетия, однако в 19 году до н. э. их окончательно покорили войска под командованием императора Августа. Кантабрийские войны поставили точку в местном самоуправлении, окончательно закрепив власть Римской империи над всем Пиренейским полуостровом.

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«Нелегко найти лагерь, связанный с городищем на холме, в таком состоянии», — говорит археолог из Леонского университета и соруководитель раскопок Эдуардо Гонсалес Гомес де Агуэро.

Среди артефактов ученые нашли обломки металлического оружия, а также маленькие железные гвозди, которыми скрепляли подошвы кожаных сандалий римских легионеров для лучшего сцепления с каменистой и мокрой почвой. Эти детали свидетельствуют о тщательной подготовке римского войска к штурму и покорению туземной общины.

Кроме армейского снаряжения, археологи нашли следы масштабного пожара, который уничтожил большую часть доримского поселения, в том числе два языческих храма. По мнению ученых, захватчики могли сознательно поджечь городок в рамках своей военной стратегии.

«Речь идет не просто о победе над врагом, а о его унижении, стирании его идентичности и разрыве его связи с землей», — подчеркнул Гонсалес Гомес де Агуэро.

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Сейчас исследователи стремятся точнее установить хронологию решающего штурма и выяснить, было ли поселение уничтожено одномоментно, или разрушение длилось определенное время.

Ранее другая группа ученых нашла 66 римских лагерей на севере Испании, что демонстрирует грандиозный масштаб военных кампаний против кантабров.

«Это важный шаг в понимании того, как было осуществлено завоевание кантабрийского склона Леона, территории, где необходимо было связать римские лагеря с поселениями железного века», — отметил археолог Леонского университета Карлос Фернандес Родригес.

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Напомним, в турецком городе Пергам археологи нашли в стеклянном сосуде II века нашей эры 15 граммов вещества, оказавшегося лекарством на основе человеческих экскрементов. Анализ показал наличие окаменевших фекалий и эфирных масел, в частности, карвакрола из чабреца и орегано, которые добавляли для сокрытия неприятного запаха.

Это первое физическое подтверждение использования такой терапии в Римской империи, о которой ранее было известно только из древних текстов. Использование таких смесей, разбавленных вином или уксусом, описывали Плиний Старший, Диоскорид и Гален Пергамский.

Античные медики верили, что эти препараты помогают при инфекционных и воспалительных заболеваниях, а также проблемах с репродуктивным здоровьем.

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