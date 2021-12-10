Упал по дороге с кровати к рабочему столу: суд признал травмирование на удаленной работе страховым случаем

Упал по дороге с кровати к рабочему столу: суд признал травмирование на удаленной работе страховым случаем

Дело рассматривала высшая инстанция немецкого правосудия — Федеральный социальный суд.

В Германии сотрудник, вынужденный выполнять работу удаленно, травмировался по дороге из спальни к рабочему столу. Страховая компания отказалась оплачивать лечение, поскольку несчастный случай произошел вне рабочего места. Мужчине пришлось обращаться в суд.

Об этом случае сообщает немецкое издание ZDF со ссылкой на решение Федерального социального суда от 8 декабря.

В результате падения работник повредил грудные позвонки. Однако в страховой компании заявили, что работодатель несет ответственность только за травмы, которые произошли на рабочем месте. Мужчине пришлось обратиться в суд, его дело прошло все инстанции, пока не оказалось на рассмотрении в высшем органе — Федеральном социальном суде.

Выясняя обстоятельства этого случая, суд установил, что падение мужчины произошло еще до завтрака, то есть во время "первого путешествия" на рабочее место, а травмы в это время покрывает страховой договор.

Также читайте Ученые шокировали: работа на дому вызывает глобальное потепление

"Первое утреннее путешествие от кровати к домашнему рабочему месту является дорогой к работе, которая покрывается страхованием… С истцом случился несчастный случай на работе, утром по пути к своему рабочему месту дома", – объявил вердикт Федеральный социальный суд Германии.

Если бы падение произошло, когда работник шел не к рабочему столу, а на кухню за чашкой кофе, лечиться ему пришлось бы за свой счет.

Напомним, как показал недавний социологический опрос, большинство украинцев против дистанционной работы.

Читайте также: