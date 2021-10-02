Упорное и трудолюбивое животное: белка спрятала в авто американца 70 кг орехов

"Склад" она сделала под капотом Chevrolet.

Житель американского города Гранд-Форкс Билл Фишер нашел под капотом своего автомобиля много грецких орехов.

Об этом сообщает Grand Forks Herald.

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Во Chevrolet мужчина обнаружил 70 килограммов орехов, которые туда спрятала белка, который живет рядом с его домом. Именно под автомобилем Фишера она решила сделать "зимнее хранилище".

"Склад" американец заметил не сразу. То запустив двигатель, он услышит странные звуки. Когда открыл капот, увидел, что весь моторный отсек заполнен орехами.

"Мне пришлось также снять крылья автомобиля, чтобы достать орехи из всех отверстий. Несмотря на это" заначки "остались. Во время поездки слышу со стороны рамы стук и перекатывание. Есть места, куда мне не добраться", — говорит мужчина.

Как сообщалось, настоящего переполоха наделала белка в одном из торгово-развлекательных центров Харькова. Ловкая животное ворвалась в супермаркет и почти парализовала его работу. Рыскать между стеллажей не стала. Зато намотала несколько кругов торговым залом и уселась на перила рядом с тележками для продуктов.

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