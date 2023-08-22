Упражнение, которое заменит поход к окулисту: найдите быстро волка среди стада овец

Если вы справились с упражнением – у вас хорошее зрение.

Оптические иллюзии – отличный способ заставить наши глаза и разум работать разными способами. Есть прекрасное упражнение, которое заменит вам поход к окулисту и даст понять, есть ли у вас 100-процентное зрение.

Об этом идет речь на сайте издания Mirror.co.

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"Нам бы всем хотелось думать, что у нас хорошее зрение, но это изображение проверяет ваши оптические навыки — и посмотрите, сможете ли вы спасти эту отару овец от нежелательного хищника. Прячась среди овец, волк готов напасть, но если бы вы были пастухом, или смогли бы вы спасти своих овец, пока не стало слишком поздно? Дав себе 30 секунд, сможете ли вы заметить опасного убийцу?", — спрашивают авторы материала.

Упражнение состоит в том, чтобы за 30 секунд среди стада овец найти волка. Если это вам удалось – у вас хорошее зрение. Если вам трудно это заметить, вот подсказка – посмотрите налево от стаи. Попытайтесь увидеть, сможете ли вы заметить на изображении фигуру с более темным мехом.

Паста овец. ФОТО: jagranjosh.com

Паста овец. ФОТО: jagranjosh.com

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