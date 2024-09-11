Урок мамы обернулся против нее: сын заработал 1400 долларов за 10 дней и бросил школу

17-летний китаец бросил школу после того, как заработал 10 000 юаней (1400 долларов США) всего за 10 дней.

Об этом сообщает South China Morning Post.

На это решение повлияла его мама, которая поначалу поощряла его продавать закуски, чтобы привить ему понимание тяжелого труда и связанных с ним трудностей.

Женщина по фамилии Денг рассказала, что придумала этот план, когда оценки ее 17-летнего сына в учебном заведении, где он изучал кулинарию, начали ухудшаться. Когда она высказала ему претензии по поводу плохой успеваемости, ее сын, Шен, сказал ей, что "больше не хочет ходить в школу", потому что "обучение не имеет смысла".

Денг, которая свыше трех лет продавала жареную курицу в уличном киоске в Цзясине, провинция Чжэцзян, верила, что знакомство ее сына с реалиями сложной рабочей среды будет мотивировать его более серьезно относиться к учебе.

"Он не хотел сталкиваться со школьными трудностями, поэтому я хотела, чтобы вместо этого он решал проблемы реальной жизни. Зарабатывать деньги нелегко", – говорит она.

Под руководством Денг Шен использовал модифицированный электровелосипед, чтобы построить киоск с закусками, и, к удивлению матери, сразу же приступил к работе.

Шен заработал 10 000 юаней всего за 10 дней, и Денг объясняет этот успех непоколебимой поддержкой постоянных клиентов, а также своим упорным трудом.

По словам мамы, Шен просыпался каждое утро и начинал готовить еду в 9 часов. Он устанавливал киоск в 16:00 после 13-километровой поездки к месту, где продавал курятину всю ночь. Домой он возвращался в 3 часа ночи.

Сейчас цель ее сына – заработать достаточно денег на этом бизнесе, чтобы купить электрический трехколесный велосипед.

"Он очень усердный. Я не ожидала, что он так увлечется работой", — сказала она.

По иронии судьбы, успех Шена мотивировал его бросить школу. Денг сказала, что неоднократно пыталась убедить его не бросать обучение, но он был настроен решительно.

"17-летний ребенок имеет независимое мнения. Как родители, все, что мы можем сделать, это оказать свою поддержку", — сказала она. "Если он не сможет жить так, как хочет, он не будет счастлив. Мой приоритет – чтобы мой сын был здоров и счастлив. Мне нужно только направить его на то, чтобы он не делал ничего противозаконного".

Напомним, в Индии платные "школы воров" учат детей красть на богатых свадьбах. Стало известно, сколько стоит обучение.

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