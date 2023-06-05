Уролог назвал 6 странных предметов, которые пришлось доставать из ягодиц мужчин - видео

Уролог из Лос-Анджелеса сделал своих пациентов предметом вирусной шутки, опубликовав забавный клип в Instagram.

В ролике Джошуа Гонсалес показал самые странные вещи, которые его просили вытащить из ягодиц.

В списке оказались бильярдные шары, зубная щетка, бутылка с клеем, маркеры, крышка от бутылки и игрушечная ракета. Джошуа показал фото предметов и танцевал.

"Должен похвалить хорошо обученных хирургов-травматологов", — прокомментировал он ролик.

В комментариях ошеломленные пользователи оставили ряд сообщений со своими размышлениями.

По крайней мере, большинство из этих предметов имели возможность вернуться, но пробки от бутылок? Давай, братан

И причина у всех одна – "Я на это упал"

Люди должны пережить свой стыд и пойти в проклятый магазин, где покупают вещи, сделанные для того, чтобы их вставляли в эти области

Медицинские работники могут писать книги об этих забавных случаях! Как человек, ранее работавший в пункте неотложной помощи, я могу подтвердить все это

Напомним, 30-летнего мужчину спасли после того, как дезодорант потерялся в его прямой кишке. Иранца пришлось прооперировать.

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