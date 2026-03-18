Ушел на пенсию: 92-летний рекордсмен завершил карьеру копателя могил (фото)

Американец Аллен Макклоски, которого считают самым преданным могильщиком в мире, завершил свою карьеру после более чем 73 лет работы.

Он попал в Guinness World Records еще в 2021 году, когда его стаж достиг 68 лет и 191 день. С тех пор мужчина продолжил работать, доведя свой рекорд до 73 лет и 75 дней.

Сейчас Аллену 92 года, и он решил уйти на заслуженный отдых. Его сын Дин назвал это «конец эпохи» и рассказал, что отец принял решение спокойно, без лишней огласки — просто подал заявление об увольнении на кладбище Галвестон в штате Индиана.

По словам Дина, семья узнала об этом не сразу. «Он не говорит о себе… Я спросил: «Ты собирался нам сказать?». Он ответил: «Ну, я думал, что вы когда-нибудь об этом узнаете», - поделился сын.

Аллен начал свою карьеру в 1952 году, когда согласился подменить копателя могил всего на неделю. С этого времени эта работа стала делом всей его жизни. За десятилетие он подготовил последнее приют для тысяч людей и стал важной частью общины города Галвестон.

Аллен Макклоски / © Guinness World Records

Мужчина известен не только своим трудом, но и добротой — он часто помогал местным с разными делами и не брал за это деньги.

Особенно трогательной стала история, когда Аллен вырыл собственноручно могилу для своей жены Барбары. "Ну, я подумал, что она хотела бы, чтобы я это сделал", - сказал он.

Несмотря на солидный возраст, он работал до последнего, иногда даже в сложных погодных условиях. Его семья признается, что часто переживала за его здоровье.

Аллен Макклоски / © Guinness World Records

В прощальном сообщении Дин написал, что теперь отец сможет больше времени посвятить своим увлечениям – ремонту старинных тракторов, чтению и посещению выставок.

В то же время семья признает, что завершение столь долгой карьеры — непростой момент: «Это было огромной «частью» его жизни с 1952 года, и, мягко говоря, нам придется приспосабливаться».

Тем не менее, близкие гордятся Алленом и радуются, что он ушел на пенсию на собственных условиях.

