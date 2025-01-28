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Услышал голос: пилот вылетел на три минуты раньше и спас жизнь 147 пассажиров (фото)

Услышал голос: пилот вылетел на три минуты раньше и спас жизнь 147 пассажиров (фото)

Услышал голос: пилот вылетел на три минуты раньше и спас жизнь 147 пассажиров (фото)

Рикошетта Мафелла / Фото: Indonesia Airnav

Пилот взлетел менее чем за минуту до катастрофы.

Пилот спас жизнь 147 пассажиров, "услышав голос", заставивший его взлететь на три минуты раньше. Он убежден, что "нечто" его защитило, как и единственная женщина, выжившая в ужасной авиакатастрофе в Коста-Рике, утверждавшая, что разговаривала с ангелом, который помог ей спастись.

Как пишет LADbible, в 2018 году, когда землетрясение и цунами обрушились на Индонезию, аэропорт Мутиара Сис Аль-Джуфри в Палу оказался на пути к разрушению.

28 сентября, за несколько минут до того, как аэропорт пострадал в результате землетрясения силой 7,5 балла, самолет со 148 людьми на борту был еще за несколько минут до взлета.

Пилот Рикошетта Мафелла не мог видеть, что происходит, поскольку сидел в кабине севшего на землю самолета, но он решил взлететь раньше, чем планировалось, что спасло его жизнь и жизнь других 147 человек, находившихся на борту самолета.

В разговоре с BBC после стихийного бедствия он сказал: "Я спешил вылететь. В моей голове был голос, говоривший мне: "Немедленно убирайся отсюда". Я сказал своему экипажу и наземной команде ускориться".

Рикошетта Мафелла / Фото: Indonesia Airnav / ©
Рикошетта Мафелла / Фото: Indonesia Airnav

Кроме голоса в его голове, был также голос того, кого пилот описал как своего "ангела-хранителя", 21-летнего Антониуса Гунавана Агунга, находившегося на диспетчерской башне аэропорта и оставшегося там, чтобы убедиться, что самолет взлетел до того, как произошло землетрясение.

К сожалению, землетрясение, произошедшее в аэропорту менее чем через минуту после взлета самолета, заблокировало попытки Агунга самостоятельно добраться до безопасного места. Он был вынужден прыгнуть с разрушавшейся четырехэтажной башни и получил перелом ноги, а также внутренние травмы. Коллеги доставили его в больницу, прежде чем было решено, что его нужно будет транспортировать на вертолете, но он умер в результате полученных травм.

Последними записанными словами Агунга были его указания пилоту взлететь и избежать надвигавшихся разрушений: "Батик 6321, взлет разрешен".

Антониус Агунг / Фото: Indonesia Airnav / ©
Антониус Агунг / Фото: Indonesia Airnav

Мафелла сказал, что 21-летний парень был "национальным героем" и что когда он поднял самолет в воздух, то увидел огромные волны от приближающегося цунами.

Пилот пытался связаться с авиадиспетчером, который оставался на своем посту даже тогда, когда его башня начала качаться и трещать, но не получил никакого ответа. Позже ему рассказали, что коллеги призвали Агунга покинуть башню, но он сказал им: "Подождите, подождите, Батик все еще здесь", и он остался, пока самолет не взлетит, а пилот сказал, что он "потерял дар речи", когда узнал, что именно произошло.

Землетрясение нанесло значительный ущерб башне и повлекло за собой трещины на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Заметим, тогда, в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли более двух тысяч человек, пропали без вести – около 5 тысяч, а пострадали – более 10 000 человек.

Напомним, как потерянная монета спасла отца и дочь от гибели. Все произошло за считанные секунды.

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