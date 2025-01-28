Услышал голос: пилот вылетел на три минуты раньше и спас жизнь 147 пассажиров (фото)

Пилот спас жизнь 147 пассажиров, "услышав голос", заставивший его взлететь на три минуты раньше. Он убежден, что "нечто" его защитило, как и единственная женщина, выжившая в ужасной авиакатастрофе в Коста-Рике, утверждавшая, что разговаривала с ангелом, который помог ей спастись.

Как пишет LADbible, в 2018 году, когда землетрясение и цунами обрушились на Индонезию, аэропорт Мутиара Сис Аль-Джуфри в Палу оказался на пути к разрушению.

28 сентября, за несколько минут до того, как аэропорт пострадал в результате землетрясения силой 7,5 балла, самолет со 148 людьми на борту был еще за несколько минут до взлета.

Пилот Рикошетта Мафелла не мог видеть, что происходит, поскольку сидел в кабине севшего на землю самолета, но он решил взлететь раньше, чем планировалось, что спасло его жизнь и жизнь других 147 человек, находившихся на борту самолета.

В разговоре с BBC после стихийного бедствия он сказал: "Я спешил вылететь. В моей голове был голос, говоривший мне: "Немедленно убирайся отсюда". Я сказал своему экипажу и наземной команде ускориться".

Рикошетта Мафелла / Фото: Indonesia Airnav

Кроме голоса в его голове, был также голос того, кого пилот описал как своего "ангела-хранителя", 21-летнего Антониуса Гунавана Агунга, находившегося на диспетчерской башне аэропорта и оставшегося там, чтобы убедиться, что самолет взлетел до того, как произошло землетрясение.

К сожалению, землетрясение, произошедшее в аэропорту менее чем через минуту после взлета самолета, заблокировало попытки Агунга самостоятельно добраться до безопасного места. Он был вынужден прыгнуть с разрушавшейся четырехэтажной башни и получил перелом ноги, а также внутренние травмы. Коллеги доставили его в больницу, прежде чем было решено, что его нужно будет транспортировать на вертолете, но он умер в результате полученных травм.

Последними записанными словами Агунга были его указания пилоту взлететь и избежать надвигавшихся разрушений: "Батик 6321, взлет разрешен".

Антониус Агунг / Фото: Indonesia Airnav

Мафелла сказал, что 21-летний парень был "национальным героем" и что когда он поднял самолет в воздух, то увидел огромные волны от приближающегося цунами.

Пилот пытался связаться с авиадиспетчером, который оставался на своем посту даже тогда, когда его башня начала качаться и трещать, но не получил никакого ответа. Позже ему рассказали, что коллеги призвали Агунга покинуть башню, но он сказал им: "Подождите, подождите, Батик все еще здесь", и он остался, пока самолет не взлетит, а пилот сказал, что он "потерял дар речи", когда узнал, что именно произошло.

Землетрясение нанесло значительный ущерб башне и повлекло за собой трещины на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Заметим, тогда, в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли более двух тысяч человек, пропали без вести – около 5 тысяч, а пострадали – более 10 000 человек.

Напомним, как потерянная монета спасла отца и дочь от гибели. Все произошло за считанные секунды.

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