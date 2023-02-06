Успокаивают нервы: какие комнатные растения посадить у себя дома

Чтобы успокоить нервы, мы часто выходим на прогулку. Однако выбраться не из природы не всегда возможно. На помощь придут комнатные растения, положительно влияющие на работу нервной системы. Читайте в материале ТСН.ua, какие цветы посадить дома для того, чтобы справиться с тревогой.

О растениях, успокаивающих нервы, рассказали в Telegram-канале "Дача. Сад и город".

Агава

Растение отличается мягкими и сочными листьями. А еще помогает успокоить нервную систему, повысить работоспособность человека.

К тому же это комнатное растение может улучшить настроение и побороть депрессию. Также ее используют, чтобы лечить раздражение на коже. Поэтому она прекрасный помощник.

Азалия

Это растение специалисты рекомендуют держать в спальне, ведь помогает создать в комнате приятную атмосферу, успокоить нервы и способствует нормализации сна.

А еще азалия заряжает позитивом, вдохновением, дарит силы. Ее выращивают, чтобы оградить дом от вредителей. А еще существует мнение, что этот цветок помогает очистить мысли.

Роза

Это хорошее комнатное растение не только станет отличным дополнением в комнате, но и восстановит энергетику в доме и поможет выйти из депрессии или агрессии.

А еще специалисты рекомендуют выращивать ее, чтобы создать в доме благоприятный микроклимат, повысить работоспособность, добавить в свою жизнь позитив.

Пеларгония

Это довольно популярное комнатное растение, которое к тому же отличается большим количеством полезных свойств. В первую очередь, она помогает очистить воздух, улучшить сон и оказывает положительное влияние на нервную систему.

Существует мнение, если понюхать цветы пеларгонии (или герани, как ее еще называют в народе), то можно избавиться от головной боли.

Хризантема

Комнатное растение, выделяющее фитонциды – полезные вещества, способные очистить воздух в комнате от вредных примесей и газов. Рекомендуется горшок с этим цветком ставить на рабочий стол.

Этот цветок помогает улучшить настроение, активизировать умственную деятельность и зарядить позитивом на весь день.

Читайте также: