Установлен невероятный рекорд сборки кубика Рубика с завязанными глазами — видео

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Американский мастер скоростной сборки кубика Рубика Томми Черри вернул себе мировой рекорд, решив головоломку с завязанными глазами всего за 11,56 секунды.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

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21-летний спортсмен установил новое достижение на чемпионате Mid-Atlantic Quiet Championship 2026, состоявшемся в Бранчбурге, штат Нью-Джерси.

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Там Черри собрал классический кубик Рубика 3×3×3 с завязанными глазами за 11,56 секунды, вернув себе титул рекордсмена Книги рекордов Гиннеса.

Для спортсмена это уже не первый мировой рекорд по этой дисциплине.

Впервые он стал рекордсменом еще в 2021 году, показав результат 15,27 секунды. С тех пор американец почти каждый год улучшал свои достижения.

Впрочем, в начале 2026 года его рекорд превзошел австралиец Чарли Эггинс.

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10 января на турнире Cubing at The Cube 2026 в Сиднее он собрал кубик Рубика с завязанными глазами за 11,67 секунды, временно став новым рекордсменом.

Однако уже менее чем через полгода Томми Черри снова вернул себе первое место, улучшив этот результат еще на 0,11 секунды.

Интересно, что, несмотря на борьбу за абсолютный рекорд, Черри и Эггинс остаются совладельцами еще одного мирового достижения.

Оба спортсмена имеют одинаковый рекорд по самому быстрому среднему времени сборки кубика Рубика 3×3×3 с завязанными глазами — 14,05 секунды.

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После установки нового рекорда Черри не скрывал эмоций.

«Этот мой последний рекорд — первый с 2024 года, поэтому я в восторге от того, что наконец-то снова улучшил свой результат, и надеюсь продолжать это делать как можно дольше», — сказал спортсмен.

Напомним, биолог побила рекорд Гиннеса, сделав тату в честь каждой встретившейся акулы.

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