"Уставшая" воспитательница давала малышам слабительное, чтобы отправить их домой

В штате Иллинойс, США, 23-летнюю воспитательницу детского сада арестовали после того, как выяснилось, что она давала малышам жевательные слабительные препараты.

Об этом пишет Oddity Central.

По версии следствия, женщина делала это, чтобы вызвать у детей диарею и отправить их домой, облегчив рабочий день.

Жалобы родителей и признание

Инцидент произошел в городе Сент-Чарльз. В местную полицию обратились несколько родителей, которые сообщили, что воспитательница дала их детям жевательные слабительные средства. Вопреки шокирующему характеру заявлений, во время проверки подозрения подтвердились — женщина сдалась правоохранителям и признала обвинения.

23-летнюю Изель обвиняют в попытке тяжелого избиения и создании угрозы жизни или здоровью ребенка.

«Перегруженность» как мотив

В детском учреждении действовало правило: при симптомах болезни детей отправляют домой и не допускают к посещению в течение 24 часов. По данным следствия, воспитательница воспользовалась этим механизмом, объясняя свои действия перегрузкой на работе.

Впрочем, по словам одной из матерей, проблема могла занять не одну неделю. Женщина рассказала, что у ее ребенка постоянно были желудочные расстройства, но медицинские обследования не подтверждали ни одного вируса.

"Мы думали, что это может быть вирус, но тест оказался отрицательным, и у него не диагностировали ни одного желудочного вируса или чего-то подобного", - сказала мать, пожелавшая остаться неизвестной.

Она добавила, что меняла смесь для кормления и обращалась к нескольким врачам, однако это не давало результатов.

Детям говорили, что это «конфеты»

По информации следствия, воспитательница убеждала детей до двух лет, что жевательные слабительные — это сладости. Пока неизвестно, сколько раз она применяла такую тактику, однако, по словам родителей, последствия для здоровья детей оказались серьезными.

«Мой ребенок до сих пор страдает запорами, которые, по словам врача, являются побочным эффектом слабительных средств, отказа от слабительных средств», — заявила мать одного из пострадавших малышей.

После ареста женщину уволили из-под стражи до судебного заседания, дата которого уже назначена.

