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Устрица с зубами: самый странный экспонат музея вызвал скандал
Американец обратился в Смитсоновский институт и потребовал признать его законным владельцем музейного экспоната.
В Смитсоновском национальном музее естественной истории (США) хранится один из самых удивительных экспонатов — вставная челюсть, к которой прикрепилась восточная устрица Crassostrea virginica. В 1954 году американец Джордж Чески увидел фотографию этой находки в газете и решил, что моллюск «присвоил» именно его утерянный зубной протез.
Об этой курьезной истории пишет IFL Science.
Экспонат поступил в Смитсоновский институт ещё в 1898 году. Его обнаружило дноуглубительное судно в Чесапикском заливе. Вместе с протезом сохранилась устрица, прираставшая к нему.
Чески требовал признать его владельцем
Увидев фотографии в газете «Washington Star», Чески был уверен, что узнал свою потерянную челюсть. Он рассказывал, что потерял протез во время рыбалки, когда вместе с друзьями пошёл купаться, а зубы выпали у него изо рта.
Американец обратился в Смитсоновский институт и потребовал признать его законным владельцем экспоната. Однако музей отказал.
Причина оказалась предельно простой: протез был найден в 1898 году, тогда как Чески родился лишь 13 лет спустя — в 1911-м. Поэтому он физически не мог претендовать на него.
Почему устрица прилипла к зубам
По словам исследователей, для устрицы такое поведение не является чем-то необычным. Личинки восточных устриц после нескольких недель свободного плавания оседают на дне и прикрепляются к твёрдой поверхности с помощью клейкого вещества.
Поэтому «домом» для них может стать практически любой предмет — от затонувших кораблей и чайников до зубных протезов.
Восточные устрицы являются важной частью экосистемы Чесапикского залива: они фильтруют воду, удаляя избыток питательных веществ и водорослей, а также создают среду обитания для других организмов.
Необычный экспонат рассказывает историю залива
История протеза также демонстрирует масштаб изменений в экосистеме Чесапикского залива. Из-за чрезмерного вылова, дноуглубительных работ, загрязнения и утраты среды обитания численность восточных устриц резко сократилась. В то же время за последние 20 лет их популяция, по данным Chesapeake Foundation, утроилась.
«Устрицы — важная часть природной и культурной истории нашего региона», — отметил зоолог и куратор Национального музея естественной истории Джон Пфайффер.
По его словам, такие необычные экспонаты рассказывают о временах, когда устрицы покрывали значительную часть Чесапикского залива.
Напомним, что в Новой Зеландии после трёхлетней охоты поймали и застрелили одичавшего кота по прозвищу «Девять жизней». По оценкам экологов, он уничтожил десятки редких уток патеке.